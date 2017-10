Antonio Guterres va prezida pentru prima dată Adunarea Generală a ONU

Ştire online publicată Joi, 14 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, de la New York, care se va desfășura în acest an în perioada 18-23 septembrie, va fi prezidată pentru prima dată de secretarul general al ONU, fostul premier portughez Antonio Guterres, notează Agerpres.ro.Printre subiectele prioritare aflate pe agenda reuniunii se află reforma ONU și aspecte ale unui demers global pentru schimbare, a afirmat Guterres, apreciind că organizația trebuie să se adapteze în fața amenințărilor globale reprezentate de armele nucleare, terorismul, schimbarea climatică și inegalitatea.''Oameni din întreaga lume cer pe bună dreptate schimbare și caută guverne și instituții care să facă acest lucru. Cu toții suntem de acord că ONU trebuie să facă chiar mai mult pentru a se adapta și a obține rezultate. Acesta este obiectivul propunerilor de reformă pe care această adunare le va lua în considerare'', a afirmat Guterres.De când fostul premier portughez Guterres a preluat funcția de secretar general al ONU, în ianuarie, el a dobândit o reputație de diplomat discret. Pe tot parcursul carierei sale, el a fost cunoscut ca fiind un umanist, un realist și un om de acțiune.În calitate de înalt comisar pentru refugiați, o activitate care l-a adus uneori alături de starul de la Hollywood și emisarul special al ONU, Angelina Jolie, el a petrecut mai mult de 10 ani confruntându-se cu una dintre cele mai grave crize ale migrației din lume.Când a respins nominalizarea Partidului Socialist pentru a candida la președinția țării, la începutul anului, Antonio Guterres a afirmat într-un interviu pentru canalul de televiziune RTP că șefii de stat sunt ca arbitrii, în timp ce el dorea să joace. ''Aș dori să fiu pe teren în acțiune și în mod constant angajat', a spus secretarul general al ONU. Ca student, el a dorit să 'schimbe o societate plină de nedreptăți''.Guterres s-a ocupat personal de unele probleme în diferite ocazii de la preluarea funcției de secretar general al ONU. El a găzduit personal la New York un dineu la care au participat liderii rivali din insula Cipru cu scopul de a-i încuraja să continue negocierile de pace. Antonio Guterres s-a deplasat de asemenea în Golf pentru a încerca să soluționeze disputa cu Qatarul.Cel mai recent, Guterres și-a oferit serviciile de mediere pentru a începe negocieri cu Coreea de Nord și a cerut Consiliului de Securitate al ONU să adopte măsuri privind criza refugiaților musulmani din Myanmar într-o scrisoare — prima scrisoare de acest tip trimisă de un secretar general al ONU din 1989, potrivit unor declarații făcute de el în cadrul unei conferințe de presă înaintea celei de-a 72-a Adunări Generale.Discursul de deschidere pe care îl va rosti în cadrul Adunării Generale îi va da lui Guterres ocazia de a defini modul în care își vede rolul, a afirmat Michael Doyle, expert pe probleme legate de ONU la Columbia University și fost consilier al lui Kofi Annan.''Domnul Guterres este foarte axat pe elementul diplomatic al rolului de secretar general al ONU, adică pe diplomația preventivă'', a afirmat Doyle, citat de DPA.Totuși, în contextul apariției disensiunilor între SUA, Rusia și China în cadrul Consiliului de Securitate, Guterres se pregătește să aibă un rol mult mai activ în diplomația preventivă.''Acestea sunt vremuri foarte dificile pentru secretarul general care trebuie să fie activ și eficient — disensiunile dintre Rusia, China și SUA nu lasă prea mult loc pentru o diplomație activă multilaterală. Acestea sunt vremuri grele pentru ONU în opinia mea'', a explicat Doyle.Cu câteva zile înainte de deschiderea Adunării Generale a ONU, Guterres a anunțat planuri pentru continuarea eforturilor sale de mediere.Guterres va crea un nou consiliu consultativ alcătuit din ''18 personalități recunoscute la nivel internațional care au experiență și abilități, cunoștințe profunde și contacte extinse pentru această sarcină extrem de importantă''.Dar există și limite la cât de activ poate fi secretarul general al ONU. Deoarece Consiliul de Securitate a votat luni noi sancțiuni pentru Coreea de Nord, ambasadorul rus la ONU, Vassili Nebenzia, a criticat faptul că SUA nu au dorit să folosească serviciile de mediere ale secretarului general pentru a aduce părțile implicate la masa negocierilor în format de șase privind dosarul nuclear nord-coreean.''Un lucru este clar; o mediere poate avea loc doar atunci când toate părțile implicate în conflict vor ca medierea să aibă loc'', a răspuns Guterres, atunci când a fost rugat să comenteze declarațiile lui Nebenzia.