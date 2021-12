Anthony Fauci: Nu vom scăpa niciodată de COVID!

Anthony Fauci este de părere că SARS-CoV 2 nu va fi niciodată eradicat, însă autoritățile ar trebui să pună mai mult preț pe controlul virusului.

„Nu vom eradica niciodată acest lucru”, a spus el. „Am eradicat doar un virus, și acesta este variola. Eliminarea poate fi prea aspirațională, pentru că am făcut asta doar cu infecții pentru care am avut o campanie masivă de vaccinare precum poliomielita și rujeola. Chiar dacă nu am eradicat (acei viruși n.red.) de pe planetă, nu avem cazuri, cu puține excepții, în SUA”.







Fauci susține că autoritățile ar trebuie să pună mai mult preț pe controlul pandemiei. Printr-un nivel de infectare ”care nu este zero, dar care, odată cu combinarea marii majorități a populației vaccinate care are imunitate, împreună cu cei care au trecut prin boală și, de asemenea, au prins imunitate, sperăm că vom obține un nivel de control care nu va interfera cu viețile noastre, cu economia noastră și cu activitățile noastre obișnuite și că vom putea reveni la un anumit grad de normalitate”.







„Nu va fi eradicat și probabil că nu va fi eliminat”, a spus el din nou mai târziu în timpul unei conferințe de presă. „Va fi un nivel scăzut, scăzut, scăzut de infecție, care într-adevăr nu va interfera cu modul nostru de viață, cu economia noastră, cu capacitatea noastră de a ne deplasa în societate, cu capacitatea noastră de a face lucruri în spații interioare închise”.