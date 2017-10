Ankara arestează alți 47 de ziariști ai unui ziar critic la adresa guvernului

Ştire online publicată Miercuri, 27 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Autoritățile turce au emis mandate de arestare vizând 47 de foști angajați ai cotidianului Zaman, scrie News.ro.Autoritățile turce au emis miercuri mandate de arestare vizând 47 de foști angajați ai cotidianului Zaman, trecut în luna martie sub controlul Guvernului, a anunțat un oficial citat de AFP.Mandatele vizează foști „directorul și angajați ai Zaman, printre care editorialiști”, a precizat oficialul citat sub acoperirea anonimatului, care a descris fosta redacție a cotidianului drept „port-drapel al presei favorabile” predicatorului Fethullah Gulen, acuzat de Ankara că a pus la cale tentativa eșuată de lovitură de stat din 15 iulie.Anterior, autoritățile din Turcia au emis mandate de arestare pe numele a 42 de jurnaliști, după puciul eșuat care a dus la lansarea unor campanii guvernamentale de eliminare a opozanților președintelui Recep Tayyip Erdogan, prin arestarea unui număr ridicat de militari și polițiști, precum și prin demiterea academicienilor și mai multor profesori turci.În ultima săptămână, autoritățile turce au suspendat, reținut și au pus sub acuzare mai mult de 60.000 de soldați, polițiști, judecători, profesori, funcționari publici, după lovitura de stat eșuată organizată de o facțiune din armată.