Angela Merkel și Jean-Claude Juncker au discutat despre criza catalană

Sâmbătă, 07 Octombrie 2017.

Cancelarul german Angela Merkel și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au discutat la telefon despre criza catalană, a declarat sâmbătă pentru Reuters o oficialitate europeană.Convorbirea telefonică evidențiază noi preocupări față de o posibilă declarare a independenței, săptămâna viitoare, de către parlamentul regional catalan și față de reacția guvernului spaniol, care ar putea exacerba ceea ce a devenit deja cea mai gravă criză politică din Spania din ultimele decenii, notează sursa citată.Juncker a discutat cu Merkel vineri, în India, pe marginea summitului UE-India. "Au discutat despre situația din Spania, printre alte chestiuni", a declarat oficialitatea europeană, fără a oferi detalii.În capitalele UE crește îngrijorarea privind impactul negativ al crizei asupra economiei spaniole, a patra cea mai importantă din zona euro, și posibilele efecte asupra altor economii ale UE. Miniștrii de finanțe europeni, care se vor reuni luni și marți la Bruxelles, ar putea aborda acest subiect, cu toate că tema nu apare pe agenda oficială a reuniunii.Comisia Europeană a cerut în repetate rânduri liderilor spanioli și catalani să găsească o soluție politică. Sprijinul oferit în declarații publice de liderii UE premierului spaniol Mariano Rajoy vine însoțit de preocuparea exprimată în privat despre repercursiunile pe care le-ar putea avea faptul că executivul de la Madrid a trimis poliția pentru a-i împiedica pe catalani să voteze săptămâna trecută în cadrul referendumului privind independența.De altfel, guvernul spaniol și-a cerut scuze pentru prima dată vineri pentru recurgerea la violență de către polițiști. În fine, unele state din UE sunt îngrijorate că discuțiile despre independența Cataloniei ar putea alimenta sentimente secesioniste în alte părți ale Europei.Ministrul de externe spaniol Alfonso Dastis a reiterat într-un interviu publicat sâmbătă de cotidianul german Der Spiegel, citat de EFE, că "nu ar ajuta" o mediere internațională între Madrid și Barcelona. Șeful diplomației spaniole argumentează că "guvernul spaniol trebuie să apere statul de drept în fața unui guvern regional care vrea să ducă la bun sfârșit o lovitură de stat" și că, în acest context, o mediere internațională nu are sens.Dastis a mai adăugat că Mariano Rajoy are "suficiente opțiuni legale" pentru a răspunde posibilei provocări a unei declarări unilaterale a independenței Cataloniei. În acest caz, spune Dastis, guvernul conservator spaniol va încerca să ajungă la un răspuns comun cu restul partidelor care fac parte din Congres.Șeful diplomației spaniole recunoaște totodată că încercarea Cataloniei de a se separa de Spania va avea efecte negative asupra economiei spaniole și adaugă că "fără îndoială va fi o problemă pentru zona euro, dar în niciun caz un al doilea 'Brexit'". "Când separatiștii spun că UE nu poate trăi fără catalani pur și simplu ignoră realitatea", a punctat Dastis.Tensiunile și perspectiva unei Catalonii independente îngrozesc mediile economice. Mai multe companii, între care băncile CaixaBank și Banco de Sabadell, au decis deja să-și transfere sediile sociale în afara Cataloniei.Pe de altă parte, AFP relatează sâmbătă că încep să apară divergențe în tabăra separatistă din Catalonia și că apelurile la dialog se înmulțesc pentru a evita ciocnirea frontală cu Madridul, cu consecințe imprevizibile. Un prim apel la o pauză pe calea independenței a provenit chiar de la anturajul premierului regional catalan, Carles Puigdemont. Unul dintre apropiații săi, ministrul pentru companii, Santi Vila, a cerut vineri "o încetare a focului". Totodată, el a făcut apel, în paginile cotidianului catalan Ara, "la reflecție cu privire la utilitatea și consecințele" imediate ale unei declarații de independență a "Republicii Catalonia".Separatiștii sunt în prezent împărțiți în două tabere: cei care intenționează să sfideze Madridul până la capăt, proclamând cât mai curând independența, și cei care lasă ușa deschisă unei medieri cu Madridul, idee susținută insistent de Carles Puigdemont.Aleșii partidului catalan CUP (Candidatura Unității Populare, extrema stângă) își joacă rolul tradițional de instigatori, comentează AFP. "Momentul de neevitat și irevocabil de a exercita (dreptul la) autodeterminare a sosit", a declarat vineri Carles Riera, deputat al acestui partid în parlamentul regional.Dimpotrivă, conservatorul Artur Mas, predecesorul lui Carles Puigdemont în fruntea executivului regional catalan, a explicat pentru Financial Times că liderii regionali nu ar trebui să se întrebe "cum să proclame independența, ci cum s-o pună în practică".Nici în rândul catalanilor situația nu este simplă. În marea lor majoritate, catalanii doresc un referendum legal pe tema independenței și consideră Madridul, aflat la doar 624 de kilometri sud-vest, ca fiind foarte îndepărtat de realitățile catalane, însă adversarii independenței sunt mai numeroși decât susținătorii unei astfel de idei, potrivit unui ultim sondaj al autorităților catalane, realizat în iulie.Prin urmare, apelurile la dialog se înmulțesc. În toată Spania sunt prevăzute să se desfășoare sâmbătă manifestații în favoarea unei înțelegeri. Puigdemont se află în legătură cu o comisie creată de Colegiul avocaților din Barcelona, compusă din reprezentanți ai lumii sindicale, academice și economice. Respectiva comisie propune o ieșire din criză axată pe trei puncte: ca niciuna dintre părți să nu ia o decizie în viitorul apropiat, ca Madridul să-și retragă polițiștii trimiși în Catalonia și ca o comisie independentă să lanseze un proces de dialog.Mii de oameni s-au adunat sâmbătă în Madrid și în Barcelona, și au făcut apel la organizarea unor negocieri pentru dezamorsarea crizei. La apelul inițiativei cetățenești "Parlem? Hablemos?" (Stăm de vorbă?, în limbile catalană și spaniolă), câteva sute de spanioli îmbrăcați în alb s-au strâns la Madrid și Barcelona în fața primăriilor celor două orașe pentru a pleda pentru "dialog" între catalani și restul Spaniei."Spania este mai bună decât conducătorii săi", se putea citi în manifestul lor, difuzat pe site-ul Change.org, și care strânsese sâmbătă dimineața circa 9.000 de semnături. Un alt marș, autointitulat "patriotic", a strâns în centrul Madridului mii de oameni veniți "să apere unitatea Spaniei" prin forța drapelelor spaniole.Duminică, este prevăzută la Barcelona o nouă manifestație "pentru regăsirea înțelepciunii". Scriitorul Mario Vargas Llosa, laureat al premiului Nobel pentru literatură și care are dublă cetățenie, peruană și spaniolă, și care a calificat separatismul catalan drept "o boală", va lua parte la eveniment.