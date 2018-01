Angela Merkel salută iniţiativa premierului bulgar privind organizarea unei reuniuni UE-Turcia

Angela Merkel salută inițiativa premierului bulgar privind organizarea unei reuniuni UE-Turcia

Cancelarul german Angela Merkel, aflată în vizită la Sofia, a salutat, sâmbătă, inițiativa premierului bulgar Boiko Borisov, a cărui țară deține președinția Consiliului UE, de a organiza o reuniune între Bruxelles și președintele turc Recep Tayyip Erdogan pentru a discuta deschis toate problemele, relatează agenția Novinite, consultată de Agerpres.„Salut inițiativa premierului bulgar Boiko Borisov împreună cu președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker de a se întâlni cu președintele Turciei și de a discuta deschis despre toate problemele”, a spus cancelarul Angela Merkel după o întrevedere cu șeful guvernului bulgar.Premierul Boiko Borisov a exprimat, săptămâna trecută, într-o conferință de presă comună la Sofia cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, dorința președinției bulgare a Consiliului Uniunii Europene de „normalizare” a relațiilor cu Turcia vecină, „fără a ascunde problemele”.În opinia premierului bulgar, acordul privind migrația încheiat în martie 2016 între Turcia și UE, vizând reducerea fluxului de refugiați, „funcționează excelent pentru Bulgaria și pentru Europa”. Bulgaria are o frontieră comună cu Turcia o lungime de 259 de kilometri și găzduiește o minoritate de 700.000 de turci, care își are rădăcinile aici încă din timpul Imperiului Otoman.„Așteptăm mult de la președinția bulgară a UE. Motto-ul «Uniți suntem puternici» este tot ceea ce ne trebuie în Uniunea Europeană”, a declarat Angela Merkel. „Bulgaria poate face multe pentru relațiile sale de bună vecinătate. Am vorbim mult despre acest aspect și am discutat în special despre summitul UE-Balcanii de Vest. Analizăm perspectiva aderării țărilor din Balcanii de Vest”, a adăugat Merkel.Cancelarul german a precizat că a discutat cu premierul Borisov despre aderarea Bulgariei la zona Schengen.„Vedem eforturile depuse de Bulgaria pentru aderarea la zona Schengen, însă nu pot oferi o dată precisă în acest sens”, a mai spus Angela Merkel.