Angela Merkel respinge ideea de a nu mai primi refugiați în Germania

Ştire online publicată Joi, 28 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Cancelarul german Angela Merkel a respins 'ferm', joi, apelurile de a pune sub semnul întrebării politica țării sale de a primi imigranți, după ultimele două atentate comise de refugiați în ultimele zile, transmit AFP și DPA citate de Agerpres.Jihadiștii "vor să pună sub semnul întrebării disponibilitatea noastră de a primi persoane în dificultate. Ne opunem ferm urii și fricii" pe care teroriștii vor să le răspândească, a spus lidera conservatoare într-o conferință de presă la Berlin, în contextul în care politica sa de primire a refugiaților este din nou extrem de criticată în Germania.Merkel a subliniat că opinia publică trebuie să accepte că jihadiștii au ajuns în Europa. "Din păcate, trebuie să acceptăm că numeroși luptători islamiști au ajuns în Europa din Siria", a precizat cancelarul Germaniei, recunoscând totodată că atacatorii Statului Islamic care s-au dat drept refugiați "au ridiculizat" Germania.Cancelarul și-a reafirmat crezul său, 'Vom reuși', lansat la sfârșitul verii lui 2015 când Germania și-a deschis porțile pentru sute de mii de refugiați care fugeau de război sau de sărăcie."La fel ca ieri, și astăzi sunt convinsă că vom reuși să ducem la bun sfârșit această responsabilitate istorică în aceste vremuri de mondializare", a insistat ea. "Vom reuși și am reușit deja multe lucruri în ultimele luni", a adăugat Merkel, precizând că Germania poate depăși această provocare dacă "își menține principiile"."Frica nu poate servi ca fundament pentru acțiune politică", a mai subliniat ea, ca răspuns pentru cei din propria tabără care au făcut apel la revizuirea politicii de imigrație. "Principiul fundamental conform căruia o țară precum Germania nu poate renunța la responsabilitatea sa umanitară - ci dimpotrivă, trebuie să și-o asume - rămâne valabil", a adăugat șefa guvernului german.Cancelarul a promis că va face tot ce va putea pentru a preveni comiterea de noi atacuri, precizând că "statul trebuie să restabilească încrederea" după teama produsă de atentatele teroriste din ultima perioadă.În același timp, ea a anunțat un plan de securitate în nouă puncte, care cuprinde măsuri pentru a facilita expulzarea refugiaților respinși sau care încalcă legea și pentru a detecta mai bine radicalizarea islamistă printre solicitanții de azil, evocând de asemenea posibilitatea ca armata germană să intervină pentru a asigura securitatea internă în cazul unor mari atentate, ceea ce nu s-a făcut niciodată până acum.Ea a spus totuși că armata, Bundeswehr, are nevoie de pregătire pentru a participa la operațiunile antiteroriste.Merkel a apreciat totodată că seria de atacuri din Franța, Belgia, Turcia și Orlando (SUA) sunt 'șocante și deprimante'. Tabuurile lumii civilizate au fost distruse în locuri în care s-ar fi putut afla oricare dintre noi, a spus ea.Pe de altă parte, Merkel a refuzat să răspundă întrebărilor dacă îi va mai conduce pe conservatori și la alegerile generale de anul viitor. "Nu este momentul pentru asta acum", a spus ea.Anul trecut, peste un milion de solicitanți de azil au ajuns în Germania, provocând bulversări considerabile în societate și ample provocări logistice.Două atentate comise recent în landul Bavaria și revendicate de jihadiștii organizației Statul Islamic (SI) au dus la amplificarea criticilor împotriva acestei politici generoase.