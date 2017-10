Angela Merkel respinge cererea premierului britanic de negocieri paralele

Ştire online publicată Miercuri, 29 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Angela Merkel a apreciat miercuri ca discutiile legate de viitoarele relatii dintre Marea Britanie si UE nu pot fi purtate inainte de a fi terminate cele legate de conditiile Brexitului, respingand astfel cererea de negocieri paralele formulata de Theresa May, scrie AFP."Trebuie mai intai sa clarificam in negocieri cum desfacem legaturile foarte stranse" care leaga azi UE de Marea Britanie, a spus, la Berlin, cancelarul german, "si doar odata aceasta chestiune clarificata vom putea apoi (...) cat de curand posibil, sa vorbim de relatia noastra viitoare".Liderul german a raspuns astfel clar, fara a o mentiona, unei scrisori transmise la Bruxelles de premierul britanic pentru declansarea Brexitului si care cere discutii asupra viitorului acord intre Marea Britanie si UE in paralel cu negocierile de iesire.Ca si Merkel, Comisia Europeana a respins in mai multe randuri o astfel de eventualitate."Noi, in cadrul UE, vom conduce de maniera corecta si echilibrata negocierile viitoare si sper ca la fel va fi pentru guvernului britanic", a continuat Merkel."Imi doresc ca Marea Britanie si UE sa ramana parteneri apropiati. Pentru mine, Marea Britanie ramane o parte a Europei cu care impartasim multe, incepand cu valorile noastre comune", a adaugat cancelarul.