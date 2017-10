Angela Merkel i-a cerut Papei Francisc să sprijine măsurile de austeritate

Ştire online publicată Luni, 20 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, i-a cerut, sâmbătă, Papei Francisc să sprijine măsurile de austeritate, în timpul unei audiențe de 45 de minute la Sfântul Scaun, în ceea ce unii observatori consideră a fi răspunsul la discursul Suveranului Pontif din data de 16 mai, când acesta a criticat sistemul financiar global, relatează Reuters.Papa Francisc a primit-o pe Angela Merkel într-una din bibliotecile Vaticanului, vizita sa având un caracter privat. Suveranul Pontif a făcut excepție de la regula înrădăcinată la Vatican, potrivit căreia un papă nu se întâlnește cu șefi de stat și de guvern dacă până la expirarea mandatelor lor au mai rămas mai puțin de șase luni. Or, alegerile generale din Germania sunt prevăzute să se desfășoare în luna septembrie.„Crizele apar atunci când regulile pieței nu sunt respectate”, a declarat, după audiență, Angela Merkel, adăugând că, deși în ultimii ani în lupta cu criza în Zona euro s-au înregistrat unele progrese, mai sunt multe lucruri de făcut.Referitor la subiectele dezbătute în cadrul întâlnirii sale cu Papa Francisc, cancelarul german a menționat că au fost abordate teme precum globalizarea, Uniunea Europeană și rolul UE pe plan mondial.„Papa Francisc mi-a spus că avem nevoie de o Europă cinstită și cuvintele sale mi se par inspirate”, a spus Angela Merkel, remar-când că are în comun cu Suveranul Pontif experiența traiului sub dictatură. Actualul conducător al Bisericii Romano-Catolice a trăit între 1976-1983 în Argentina, când la putere s-a aflat junta militară, iar Angela Merkel a trăit o bună perioadă din viață în RDG.Potrivit Deutsche Welle (DW), Angela Merkel a recunoscut „rolul central” al Bisericii Catolice în menținerea coeziunii la nivelul societății. „Politica singură nu este în măsură să realizeze un astfel de lucru, de aceea Biserica și religia creștină, în general, sunt parteneri importanți ai politicienilor”, a spus ea.Cancelarul german a mai spus că asupra sa a lăsat o impresie profundă modul în care Papa Francisc ajunge la inimile oamenilor prin „cuvinte simple și emoționante”. „Astăzi, Biserica este cea care trebuie să meargă către oameni”, a afirmat șefa executivului de la Berlin.La rândul său, Suveranul Pontif a declarat, conform DW, că, mai presus de toate, lumea are nevoie de o Europă puternică și cinstită, iar creștinismul este un factor important în formarea rădăcinilor europene.