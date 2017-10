Angela Merkel: "Europa îşi are destinul în propriile mâini"

Angela Merkel: "Europa își are destinul în propriile mâini"

Cancelarul german Angela Merkel a făcut apel vineri la unitatea Europei, înaintea unui summit european informal organizat în Malta, insistând că "Europa își are destinul în propriile mâini", relatează Reuters."Europa își are destinul în propriile mâini. Cu cât înțelegem mai bine modul în care ne definim rolul în lume, cu atât putem avea mai bine grijă de relațiile noastre transatlantice", a afirmat șefa guvernului german.Angela Merkel a afirmat că tema principală pe care o vor aborda liderii europeni la summit este criza refugiaților și, mai presus de toate, situația din Marea Mediterană și din Libia, țară care are nevoie de o "situație stabilă", relatează EFE.Cancelarul german a subliniat faptul că mai rămân multe de făcut, exprimându-și totodată sprijinul pentru guvernul de uniune națională din Libia."Situația migranților este dramatică în Libia", a afirmat ea, adăugând că "trebuie să lucrăm cu Libia, la fel ca în cazul Turciei, cu scopul de a stopa traficul de ființe umane și de a îmbunătăți situația solicitanților de azil."În La Valletta, europenii, afectați de criza migrației și de Brexit, intenționează să se concentreze în special asupra afluxului record de migranți pe Marea Mediterană și pregătirile pentru cea de-a 60-a aniversare a Tratatului de la Roma, actul fondator al UE.