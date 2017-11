Angela Merkel: "Europa are nevoie de o Germanie puternică!"

Ştire online publicată Luni, 27 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Cancelarul german Angela Merkel s-a exprimat sâmbătă pentru formarea foarte rapidă a unui guvern, deoarece Europa are nevoie de o Germanie puternică și s-a declarat deschisă unui compromis cu social-democrații, relatează agenția AFP, consultată de Agerpres.„Europa are nevoie de o Germanie puternică, de aceea ar fi de dorit formarea foarte rapidă a unui guvern, nu doar a unui guvern care gestionează problemele curente”, a subliniat cancelarul german Angela Merkel într-un discurs susținut în fața reprezentanților regionali ai partidului său, Uniunea Creștin-Democrată (CDU), la Kuhlungsborn.La două luni după alegerile legislative, Angela Merkel nu a reușit să formeze o alianță între blocul său conservator, liberali și verzi, care să guverneze Germania în următorii patru ani.Uniunea Europeană este îngrijorată de un eventual blocaj în viața politică germană într-un moment în care este deja angrenată în negocierile cu privire la Brexit, în special.Guvernul Angelei Merkel se limitează în prezent la gestionarea afacerilor curente, în timp ce președintele federal, Frank-Walter Steinmeier, care are mână liberă să acționeze în virtutea Constituției, caută un compromis între părți pentru a evita noi alegeri.Social-democrații din SPD, care până acum au refuzat în mod categoric să creeze o nouă coaliție mare condusă de Merkel și au preferat să treacă în opoziție, și-au revizuit parțial poziția.„Discuțiile cu SPD trebuie să se desfășoare pe baza respectului reciproc”, a insistat Angela Merkel, care a guvernat deja de două ori cu acest partid, din 2005 până în 2009 și din 2013 până în 2017. „Desigur, compromisul este, de asemenea, un element”, a adăugat ea.Frank-Walter Steinmeier, provenit din SPD, urmează să se întâlnească, joi, cu Angela Merkel și cu liderul CSU - aliatul bavarez al CDU - Horst Seehofer, precum și cu șeful SPD, fostul președinte al Parlamentului European, Martin Schulz.Șefa guvernului german și-a exprimat încă o dată opoziția față de organizarea unor noi alegeri parlamentare: „A spune «Votați din nou!» mi se pare complet greșit. Am primit deja un mandat de la alegători”, a spus ea.Potrivit sondajelor, orice alegeri anticipate nu ar aduce rezultate sensibil diferite de cele din 24 septembrie și ar putea favoriza partidul de extrema dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD), care tocmai și-a făcut o intrare neliniștitoare în Bundestag.