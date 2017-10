Angela Merkel compară NSA cu STASI

Ştire online publicată Joi, 19 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cancelarul german Angela Merkel a comparat practicile de spionaj ale Statelor Unite cu cele ale STASI, puternica poliție secretă a regimului comunist din Germania de Est, într-un schimb de replici aprins cu președintele american, Barack Obama.Furioasă după ce a aflat din Der Spiegel că americanii i-au ascultat telefonul personal, Merkel i-a spus lui Obama: „Este ca STASI”, relatează The Guardian, în ediția electronică.Cancelarul german i-a spus, de asemenea, președintelui american că Agenția de Securitate Na-țională (NSA) nu poate fi de încredere din cauza volumului mare de materiale a căror scurgere a permis-o, prin intermediul lui Edward Snowden, potrivit New York Times. „NSA nu poate fi în mod clar de încredere în legătură cu informațiile private pentru că l-a lăsat pe Snowden să le sustragă”, i-a spus Merkel.Președintele comisiei pentru serviciile de informații din cadrul Camerei Reprezentanților, Mike Roger, a refuzat să comenteze remarcile lui Merkel în discuția cu Obama. Într-un comentariu pentru The Guardian, el a numit schimbul de replici „o conversație care este posibil să fi avut sau să nu fi avut loc”.