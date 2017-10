Angela Merkel avertizează ţările care nu respectă cotele de atribuire a dreptului de azil în UE

1

UE = Noua Uniune Sovietica

Merkel sa faca bine sa-i primeasca la ea in Germania, pe asa zisi "emigranti",pt ca ea ia chemat in Europa. De cand a ajuns individa asta scarboasa , sa hotarasca pt tot continentul european? Cine mama dracului i-i da ei dreptul sa spuna "tu ei atatia teroristi musulmani , iar tu iei atati". Sa -i ia pe toti in Germania, daca tot vrea sa transforme Germania in Republica Islamica, si sa ne lase pe noi in pace. Romanii si Romania nu vrea musulmani fanatici pe teritoriul ei.