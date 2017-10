Angajaţii IMM-urilor, şcoliţi pe banii UE

Angajații IMM-urilor, școliți pe banii UE

Ocupați până peste cap cu „internaționalizarea” sau cu mersul la plajă, mulți manageri uită de pregătirea profesională a angajaților. Dacă întreprinderile mari își trimit salariații în ample stagii de specializare, în țară sau în străinătate, pentru IMM-uri este destul de greu să direcționeze resurse financiare spre așa ceva, în special în primii ani de activitate. Înainte de integrarea în Uniunea Europeană, pregătirea profesională a angajaților ținea de domeniul science-fiction-ului, fiind ceva ce numai marile companii își permiteau. De la 1 ianuarie 2007, UE s-a gândit că și întreprinderile mici și mijlocii ar trebui să aibă angajați specializați, care să poată asigura produse și servicii bune pentru piața unică. Drept urmare, Programul Operațional Sectorial, „the pride and joy of the European Union”, conține și mai multe scheme de finanțare dedicate formării profe-sionale a angajaților din întreprinderile mici și mijlocii. Spre exemplu, în cadrul schemei „Dezvoltarea resurselor umane”, camerele teritoriale de comerț, asociațiile patronale și ONG-urile pot contracta finanțări de 185.000 – 1.849.999 lei, pentru organizarea de cursuri și seminarii de pregătire pentru IMM-uri. Nu este chiar o finanțare directă, însă UE îndeamnă managerii ca din fondurile pe care le accesează pentru investiții să aloce o mică parte și înscrierii angajaților la „școală”.