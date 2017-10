Angajaţii de la Protecţia Copilului îşi cer salariile în stradă

Proteste în fața Prefecturii Constanța

Angajații de la Protecția Copilului își cer salariile în stradă

Aproximativ 300 de salariați ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța (DGASPC) au pichetat Prefectura ieri, timp de două ore, începând cu ora 11,00. „Cerem încetarea situației de criză care există la nivelul instituției încă de la începutul lunii septembrie. DGASPC Constanța se află în imposibilitatea achitării drepturilor salariale pentru un număr de 1.751 de beneficiari și 1.388 de angajați - funcționari publici și personal contractual”, a declarat Elena Drăgoi, președintele sindicatului. După ce au ținut un moment de reculegere în memoria minerilor decedați în mina de la Petrila, cei aproximativ 300 de salariați ai sindicatului Asistenței Sociale și Protecția Copilului Constanța din cadrul DGASPC Constanța au pichetat prefectura, timp de două ore, pentru că nu și-au primit salariile. Nu au ce pune pe masă, au rate la bănci, copii și părinți de întreținut și nicio sursă de finanțare. Este situația dramatică a angajaților DGASPC Constanța care nu și-au primit salariile aferente lunii octombrie. Bugetul instituției a fost epuizat încă din luna august. Pe data de 14 ar fi trebuit să-și primească salariile „Sindicatul nostru a solicitat convocarea ședinței comisiei de dialog social, unde a fost analizată situația financiară gravă. Soluția pentru situația de criză este rectificarea bugetară, banii de care avem nevoie ridicându-se la 22.150.000 lei”, a completat Elena Drăgoi. Nu știu ce vor face, cum se vor descurca fără bani, mai ales că povara este dublă. „Salariații nu-și vor primi banii, nu vor avea ce pune pe masă, nu-și vor putea plăti dările, datoriile la bănci, vor primi penalizări. Teama este amplificată și de grija celor 1.751 de beneficiari din centrele de plasament”, reclamă liderul de sindicat. Cu toate că au avut loc discuții, au fost înaintate scrisori, nu au primit niciun răspuns. „Nu am încetat lucrul, cu toate că nu ne-am primit salariile. Lucrăm cu persoane cu handicap, cu orfani, persoane bolnave care au neapărat nevoie de îngrijirile noastre”, a declarat Elena Drăgoi. În timpul acțiunii de protest de ieri, președintele sindicatului a dat citire unui memoriu adresat prefectului, Dănuț Culețu, în care a prezentat situația dra-matică în care se află beneficiarii și salariații. „DGASPC Constanța a sesizat riscul apariției situației de criză încă de la începutul anului, când a spus că bugetul este insuficient”, a mai afirmat liderul de sindicat. „Munca cinstită nu este plătită!” Salariații susțin că le-a ajuns cuțitul la os, că nu pot trăi doar cu aer, astfel că, dacă nu își vor primi banii, vor continua protestele. Timp de două ore cât a durat acțiunea, oamenii au huiduit în fața prefecturii, iar sloganuri precum „Vrem salariul!”, „Munca cinstită nu este plătită!”, „Nu mai vrem să muncim, salariul să ni-l primim!” au răsunat strigătele de disperare. Alina Valentina Silvestru nu și-a primit salariul pe luna octombrie și nici altă sursă de venit nu are. „Nu am credite și nici nu voi lua. Prefer să mănânc pâine cu sare ca să nu intru în datorii”, se plânge femeia, care lucrează pe postul de kinetobalneofizioterapeut. „Nu lucrăm cu mașini. Noi nu le scoatem din priză să nu mai consume. Lucrăm cu persoane, cu bolnavi, cu orfani. Noi îi luăm în brațe, noi suntem alături de ei…”, este doar unul dintre mesajele Elenei Drăgoi. Prezentă la protest, Gheorghița Grosu, care lucrează de 18 ani în sistem, cere să i se plătească salariul de 590 de lei. A mai participat și acum trei ani și speră ca și acum să se rezolve, mai ales că are rate la bancă de 200 de lei pe lună. „Facem foamea, nu avem ce să mâncăm, nu am plătit lumina. Nici lemne pentru la iarnă nu am avut cu ce să-mi iau. O să vină banca și o să-mi ia din casă lucrurile pe care le-am cumpărat cu banii împrumutați”, ne spune disperată femeia. La Gheorghița Grosu situația este cu atât mai dramatică cu cât ea este nevoită să facă naveta zilnic de la Negru Vodă la Lazu. „Zilnic dau pe navetă 10 lei dus, 10 lei întors. Dacă nu ne plătesc salariul, nici la muncă nu voi mai putea ajunge”, reclamă angajatul Protecției Copilului Constanța. În aceeași situație este și colega ei Elena Carmocan, care face naveta de la Negru Vodă la „Căsuța protejată”, Lazu. Nu are, altă sursă de venit sau salariul încasat pe ultima lună. Estender Ghiulizan a venit să-și ceară salariul, nimic în plus. Este în aceeași situație dramatică la fel ca toți cei prezenți în fața prefecturii și se gândește cu groază că, dacă nu va primi banii, nu va avea ce pune pe masă de sărbători. Demersurile au rămas fără ecou Cauzei sindicaliștilor Asistenței Sociale și Protecția Copilului Constanța din cadrul DGASPC s-a alăturat și Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța. „Sindicaliștii RATC sunt alături și sprijină acțiunile asistenților sociali pentru că este o mare nedreptate să nu avem grijă de salariații care fac și muncă părintească”, a declarat Timur Ibraim, președintele sindicatului RATC Constanța. Au susținut cauza asistenților sociali Vasile Zaborilă, reprezentantul federației sindicale Publisind, și Vasile Oțelea, reprezentantul Adunării Naționale a Blocului Național Sindical Constanța. Cu toată că direcția funcționează în regim de avarie din luna septembrie, nimeni nu face nimic. Nici măcar după două ore de pichetat în fața prefecturii, după discuțiile din cabinetul prefectului, angajații nu au primit un răspuns favorabil. „Mâine, până la ora 14,00 (n.r. astăzi) așteptăm o situație de la trezorerie a celor trei surse de finanțare: Consiliul Județean Constanța, bugetul de stat, consiliile locale”, a declarat prefectul. Salariații sunt deciși să meargă până la capăt, chiar dacă acest lucru presupune blocarea activității din sistem.