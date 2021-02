ANAT, despre turiştii români blocaţi în Mexic: E un abuz, am trimis un protest la ambasadă

Autorităţile mexicane fac un abuz blocând pe aeroportul din Cancun turiştii români iar ANAT a trimis un protest la Ambasada statului Mexic în acest sens, a declarat, marţi, pentru AGERPRES, vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea.







"Din punctul meu de vedere şi al colegilor mei, este un abuz. Este o bătaie de joc la care Mexicul ne supune cam din doi în doi ani. Noi pornim de la premisa că este o ţară civilizată, dar, prin ceea ce face şi măsurile abuzive pe care le ia la frontiere, demonstrează că nu este. Pentru că nu este prima dată când se întâmplă aşa ceva. Astăzi sunt aproximativ 80 de turişti, atât grupuri organizate cât şi turişti individuali, în Cancun, care sunt pur şi simplu sechestraţi, băgaţi într-o cameră. Tuturor turiştilor români li se iau paşapoartele şi telefoanele mobile, ca să nu poată comunica, şi îi ţin închişi intr-o cameră, după care, după diverse criterii, unora le dau drumul să intre în ţară, şi altora le spun să plece înapoi. Înţeleg că este un caz în care o familie a fost ruptă în două, soţia şi copilul au fost trimişi acasă şi soţul a primit acceptul de a intra, nişte aberaţii. Este vorba despre un ordin în ceea ce îi priveşte pe români, pentru că pe toţi românii din cursa de Lufthansa i-a luat într-o parte, deci este legat strict de români", a declarat Burcea.







Conform afirmaţiilor lui Alin Burcea, Ambasada Mexicului în România a refuzat să ofere vreo explicaţie referitoare la incident.







"Noi, ca asociaţie, am trimis un protest la Ambasada Mexicului, pentru că eu am dat telefon la Ambasada Mexicului şi refuză să dea o explicaţie. Dacă e o problemă, să ne spună, dar ei nu spun nimic. Nici la frontieră, nici la ambasadă. A apărut o legendă urbană că, vezi Doamne, îl urmăresc pe un interlop care l-a împuşcat pe unul în Statele Unite, dar nu este reală, pentru că nu se întâmpla în Mexic. Ce e mai grav este că lucrurile acestea s-au mai întâmplat, dar s-au întâmplat punctual. Pe vremea aia nu erau atât de mulţi turişti pentru Mexic, pentru că puteau să meargă şi în alte destinaţii. Noi solicităm Ambasadei Mexicului să ne spună clar: ˜nu mai veniţi în Mexic, sau că trebuie să venim cu următoarele acte. Până la o comunicare clară, am înţeles mesajul Guvernului mexican: nu mai veniţi în Mexic!'. Şi nu mai venim. Este incredibil. Este şocant", a declarat Burcea.







El afirmă că în afară de măsurile abuzive la care sunt supuşi turiştii români în Mexic, există şi o problemă din punct de vedere financiar.







"În afară de elementul de mitocănie, pentru că altfel nu pot să îi spun, mai apare şi problema pagubelor materiale. La care mexicanii ridică braţele în sus şi ne uităm unii la alţii. Cine răspunde pentru pagube? Cine răspunde pentru costurile biletelor de avion, pentru cazarea care e plătită? Nu li se oferă nicio explicaţie, pur şi simplu sunt opriţi de poliţia de frontieră. Sunt pierderi foarte mari. Noi am dat la Paralela 45 avansul la Lufthansa şi astăzi a fost blocat şi acum am ajuns să ne certăm cu reprezentanţii companiei. Sunt sute de oameni care au fost întorşi din drum din această cauză", a precizat Alin Burcea.







Mai mulţi turişti români sunt blocaţi marţi pe aeroportul din Cancun, autorităţile de frontieră mexicane reţinându-le paşapoartele şi telefoanele mobile, fără a li se oferi vreo explicaţie.