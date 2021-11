Anamaria Prodan, despre Laurențiu Reghecampf: ”Pentru noi, el a murit de multă vreme!”

"Un om, un tată, un bărbat care nu merită respectul nimănui. Pentru noi el a murit de multă vreme. Am mai spus! Am încercat să-l trezim. V-am spus că este compromis definitiv. Acesta este doar începutul degradării lui. Urmăriți traseul si îmi veţi da dreptate. Mă rog să nu-l mai vadă băiatul meu, căci abia reușim să ascundem mizeria lui! Serios. Chiar m-am săturat de mizeria lui Reghecampf, chiar am muncit o viață întreagă şi eu, si copiii mei ca să asistăm şi să fim întrebați de niște… cum să-i numesc? Vă las pe Dvs! Noi preferăm să rămânem cu imaginea unui bărbat cu B mare, unui tată cu T mare, chiar dacă azi nu există așa ceva.

Reghe este azi exemplul negativ pentru generațiile de fotbaliști tineri care nu au voie să se uite la el şi la ce a ajuns. Ei trebuie sa se uite doar la omul Reghe care a jucat Champions League și care își invidia familia și copiii. Nu vom putea sa trăim niciodată lângă bordură. De astăzi gata. Am închis forever subiectul “ gâsca păcălită de… să zicem drăguț vulpe”, a spus Anamaria Prodan

Anamaria Prodan consideră că Laurențiu Reghecampf nu mai merită respectul nimănui. "Chiar m-am săturat de mizeria lui Reghecampf", a spus ea, relatează Antena3.ro