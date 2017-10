Analiști ruși: România nu poate fi atacată de Putin. Iată explicaţia

Analiști ruși: România nu poate fi atacată de Putin. Iată explicația

Ştire online publicată Miercuri, 01 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Vladimir Putin nu-și va pune în practică amenințările cu trimiterea trupelor ruse “în două zile” la Kiev, Riga, Vilnius, Tallinn, Varșovia și București, dar ele reprezintă o amenințare cu un “război hibrid” împotriva statelor baltice vizând divizarea NATO, afirmă analiști ruși.“Dacă vreau, în două zile am trupe rusești nu doar la Kiev, dar și în Riga, Vilnius, Tallinn, Varșovia și București”, a declarat președintele rus, potrivit Suddeutsche Zeitung. El i-ar fi spus acest lucru omologului său ucrainean Petro Poroșenko, care a informat ulterior UE. Presa a întrebat Bruxelles-ul, Kievul și Moscova dacă Putin a proferat într-adevăr această amenințare, dar acestea au refuzat să confirme sau infirme.Președintele american Barack Obama a promis recent la Tallinn și Varșovia că un atac rus va declanșa Articolul 5 privind apărarea colectivă a NATO. Însă Articolul 5 nu a fost testat niciodată și nimeni nu știe dacă americanii sau francezii sunt dispuși să moară pentru Estonia sau Polonia într-un război nuclear, scrie site-ul. Dacă Articolul 5 nu este declanșat, statele baltice sunt “de neapărat”, din cauza învecinării cu Rusia, apreciază analiștii ruși citați de EUObserver.Perspectivele Bucureștiului și Varșoviei sunt diferite. “Bucureștiul iese complet din discuție. Trupele ruse vor trebui să traverseze un teritoriu atât de uriaș, încât (acest lucru) este imposibil din punct de vedere tehnic”, afirmă Pavel Baev, un fost cercetător de la un institut al Ministerului rus al Apărării care face în prezent parte din PRIO, un centru de reflecție de la Oslo.“Trebuie să efectuezi o amerizare la scară largă pentru a ajunge la București, iar Rusia nu are capabilitatea să facă acest lucru”, adaugă Igor Sutiaghin, un fost membru al Academiei Ruse pentru Științe din Moscova, arestat pentru spionaj, care a ajuns în Marea Britanie în 2010, în urma unui schimb de spioni, iar în prezent lucrează pentru Rusi, un centru de reflecție de la Londra. În opinia sa, Varșovia este mai vulnerabilă.Tancurile și infanteria rusești ar putea ataca Polonia din Belarus, sistemele ruse de rachete de tip Iskander pot lovi orașele poloneze din Kaliningrad, iar Moscova își poate parașuta membri ai forțelor speciale în capitala poloneză. Însă avioanele și trupele terestre rusești ar opera departe de bazele lor și ar întâmpina dificultăți în reaprovizionarea cu combustibil și privind rutele pentru furnituri. “Poate că ei (trupele ruse) ar putea să ajungă la Varșovia, dar ce vor face după aceea?”, întreabă Sutiaghin.Kievul este însă “la îndemână”, apreciază cei doi analiști. Dar invazia Crimeei și a estului Ucrainei de către Rusia a lăsat un gust atât de “amar”, încât aceasta va fi întâmpinată de o rezistență populară susținută, este de părere Baev. De asemenea, dacă Obama își va respecta promisiunea, amenințarea lui Putin este și mai puțin credibilă, notează el. Pe de altă parte, avioanele NATO pot provoca pagube grave în momentul în care forțele ruse ar încălca un teritoriu apărat de Articolul 5, iar în lipsa superiorității aeriene nu au nicio șansă, apreciază Sutiaghin.“Raportul între forțele terestre ale NATO în Europa și forțele ruse este de patru la unu, dacă numărăm și trupele asiatice ale Rusiei. Dacă nu le punem la socoteală, (raportul) este de șapte la unu”, a subliniat Sutiaghin. Totodată, Rusia “nu are apărare” în fața armelor NATO “cu rază lungă de acțiune și de înaltă precizie”, ca de exemplu rachete de croazieră convenționale, subliniază Baev. Pe de altă parte, Putin ar putea să creadă că NATO nu va riposta atacând ținte de pe teritoriul rusesc, “însă nu poate fi sigur”, adaugă Sutiaghin.O escaladare nucleară este “departe de a fi concepută. Există tabuuri stabilite de mult timp și sunt susceptibile să fie respectate, indiferent de cât de nebun poate fi un lider”, este de părere Baev, deși unii analiști militari se gândesc la acest lucru. În opinia sa, armament nuclear – torpile și rachete antinave – ar putea fi eventual folosit pe mare, unde nu pot fi provocate pagube colaterale. De asemenea, teoretic, există posibilitatea ca Moscova să folosească armament nuclear “tactic” pentru a “egala forța” armatelor NATO, scrie mediafax.ro