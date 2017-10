Americanii ne învaţă cum să atragem copiii spre şcoală

Americanii ne învață cum să atragem copiii spre școală

De câte ori n-au auzit profesorii pe holurile școlilor: „Iar ora de fizică? Of, e atât de aridă! Chimie? N-o suport!”. Prin intermediul unui program gratuit, americanii oferă posibilitatea profesorilor de științe exacte de a se școli și altfel, de a-și transforma orele „scârboase” în cursuri interactive. Timp de șapte zile, în vara anului trecut, prof. Ilie Cătălin Scăiceanu, catedra de matematică a Școlii cu clasele I-VIII nr. 24 „Ion Jalea”, a redescoperit, cu ajutorul unui program american, cât de ușor se pot transforma orele anoste la clasă în cursuri interactive. El a participat, alături de alți șapte profesori din România, la un curs organizat de NASA și sponsorizat de Honeywell. Ca să ajungă pentru prima dată acolo, în America, a fost de-ajuns să scrie un eseu, pe adresa www.honeywell.com/hhs, prin care să motiveze de ce își dorește să urmeze aceste cursuri și cu ce l-ar ajuta, dar mai ales ce face cu tot bagajul informațional acumulat acolo. Apoi, ca să acceseze cursurile de avansați, la care va merge chiar luna aceasta, în intervalul 18-28 iunie, le-a demonstrat cum a diseminat informațiile acumulate la cursul de începători de anul trecut. „Ar putea mulți profesori să meargă acolo, mai ales că este gratis. Odată ajuns în America, se pot depăși foarte ușor inclusiv barierele legate de necunoașterea cursivă a limbii engleze. Chinezii care mi-au fost colegi erau jalnici la capitolul comunicare, erau dependenți de dicționare”. Traversezi oceanul ca să descoperi… roata! Ce îi învață americanii pe profesorii români de științe exacte sunt metode inovative de învățarea matematicii. „La clasă, copiii sunt aceeași și la ei, și la noi, dar ei reușesc să transforme orele plictisitoare în cursuri interactive. De exemplu, la începutul clasei a V-a, copiii noștri învață despre planete, așa că i-am pus pe fiecare să vină cu făină la oră. Am făcut rost de-o lădiță mai mare, în care am turnat toată făina și cu ajutorul unor mingi, aduse tot de ei, le-am exemplificat cum cad meteoriții pe planete. Și astfel au observat cum, aruncată din diferite unghiuri, bila forma un soi de crater. Sau le-am atârnat la gât fiecăruia câte o cifră de la 0 la 9 și le-am spus să se grupeze câți vor ei așa încât să formeze numărul 17. Folosind adunarea, înmulțirea, scăderea, împărțirea, și astfel îi făceam să-și folosească mintea, aplicând, practic, operațiile matematice. Și erau atât de bucuroși și de încântați, pentru că astfel au descoperit și valoarea lui 0. Am invitat și colegi să asiste la ore și s-au arătat foarte mirați cât de la îndemână poate fi”. E păcat să nu înveți pe banii lor! Plin de entuziasm la revenirea în țară după primul curs de anul trecut, le-a sugerat colegilor săi ca, înainte de fiecare oră, să încerce să se joace puțin cu elevii, să-i atragă. „Vii aici încărcat de entuziasm, dar... În luna septembrie a anului trecut, în sala Palatului Copiilor, am diseminat profesorilor de matematică tot ce am învățat. Ce ne facem că nu mulți cunosc limba engleză? Unii au spus «Nu-i de mine, nu pot să fac asta!», adică neîncredere în forțele proprii. OK! Nu ești în stare, dar măcar dă-ți o șansă, pentru că acolo ți se demonstrează că oricine ai fi poți să înveți! Ei ne apreciază foarte mult pe noi! În permanență iau profesori români îi specializează și îi trimit înapoi… care mai vin…”. Până vor apărea mai multe date legate de cursul de anul acesta pe site-ul www.honeywell.com/hhs, prof. Scăiceanu vă recomandă să consultați www.spacecamp.com. Și vă mai sfătuiește să vă depășiți temerile și să încercați să descoperiți că puteți fi profesori extraordinari, în ciuda unui sistem… putred. Măcar de dragul copiilor!