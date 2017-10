Americanii au lansat o amplă ofensivă împotriva militanţilor sunniţi şi şiiţi

Americanii au lansat o amplă ofensivă împotriva militanților sunniți și șiiți

Ştire online publicată Miercuri, 15 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Forțele americane au lansat, ieri, o amplă ofensivă în provincia irakiană Diyala, care se înscrie în operațiunile la nivel național împotriva militanților sunniți și șiiți anunțată săptămâna aceasta, transmite Reuters. Armata a anunțat că 16.000 de militari americani și irakieni iau parte la Operation Lightning Hammer împotriva militanților al-Qaida sunniți din provincia Diyala. Obiectivul este prinderea militanților care au părăsit capitala provinciei, Baaquba. Operațiunea a fost lansată cu un raid aerian, luni noapte. „În iunie și iulie, celulele al-Qaida au fost tulburate și forțate să se ascundă", a declarat generalul Benjamin Mixon, comandantul trupelor americane de la nord de Bagdad. „Principalul nostru obiectiv în operațiunea Lightning Hammer este să eliminăm organizațiile teroriste și să le demonstrăm că nu există loc sigur pentru ele, în special în especially in Diyala", a spus el. Operațiunea a fost descrisă ca făcând parte din ofensiva la nivel național numită Operation Phantom Strike, anunțată de forțele americane luni, dar despre care nu există prea multe detalii.