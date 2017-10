Ambasadoarea lui Trump la ONU spune că alungarea lui Assad este o prioritate pentru SUA

Duminică, 09 Aprilie 2017.

Ambasadoarea Statelor Unite la Națiunile Unite Nikki Haley a declarat într-un interviu că vede schimbarea de regim în Siria ca fiind una dintre prioritățile administrației Trump în țara devastată de război civil, relatează Reuters, via Agerpres.Înfrângerea Statului Islamic, scoaterea Siriei de sub influența iraniană și alungarea președintelui sirian Bashar al-Assad sunt priorități pentru Washington, a declarat Haley într-un interviu acordat emisiunii "State of Union", care va fi difuzat integral duminică."Noi nu vedem o Sirie pașnică cu Assad acolo", a spus Haley. Aceste comentarii arată o diferență de abordare față de declarațiile făcute de Haley înainte ca Statele Unite să lovească o bază aeriană siriană cu 59 de rachete Tomahawk joi, ca represalii pentru ceea ce ele afirmă că a fost un atac cu arme chimice al forțelor lui Assad vizând civili sirieni.Președintele Donald Trump a ordonat lovitura cu rachete după imaginile văzute la televiziune arătând copii suferind leziuni provocate de arme chimice."Este vorba despre schimbarea priorităților (în luptă) și prioritatea noastră nu mai este să stăm și să ne concentrăm pe obținerea plecării lui Assad", a declarat Haley reporterilor la 30 martie, cu doar câteva zile înainte ca zeci de civili sirieni să fie uciși într-un atac cu arme chimice.Poziția secretarului de stat Rex Tillerson a părut să fie mai îngăduitoare în ceea ce-l privește pe Assad, declarând sâmbătă că prima dintre prioritățile Washingtonului este înfrângerea Statului Islamic.Odată ce amenințarea Statului Islamic va fi redusă sau eliminată, "cred că ne putem îndrepta direct atenția spre stabilizarea situației în Siria", a declarat Tillerson în extrase dintr-un interviu la emisiunea "Face the Nation" de la canalul CBS, interviu ce va fi difuzat integral duminică.Potrivit lui Tillerson, Statele Unite speră că vor putea aduce părțile împreună pentru a începe procesul de a se ajunge la o soluție politică. Forțele siriene au lansat noi lovituri aeriene sâmbătă care au ucis 18 persoane, inclusiv cinci copii, în provincia Idlib controlată de rebeli, au anunțat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului și serviciul de salvare al apărării civile.