Vox populi

Amăgit, de doi ani, că va prinde un contract de muncă în străinătate

Sătui de țepele primite de la angajatorii străini și de consecințele muncii la negru, românii care doresc să plece la muncă în spațiul comunitar nu o mai fac… la plesneală. În speranța obținerii unor câștiguri substanțiale, mulți apelează la firme autorizate pentru selecția și plasarea forței de muncă în străinătate. Chiar și așa, însă, unii cad în plasa escrocilor, care, după ce încasează avansuri de sute de dolari, garantând cu așa-zisele contracte de mediere, fie își uită promisiunile, fie dispar cu firmă cu tot. Daniel Marcu, din Năvodari, mecanic de meserie, s-a împrumutat de la o rudă pentru a putea plăti avansul unei astfel de firme, („A&Y”-SRL, din Constanța), care îi garanta, la vremea respectivă (noiembrie 2005), un contract de muncă în străinătate. După ce a plătit echivalentul în lei a 400 USD, la cursul zilei respective, drept avans (i s-a eliberat chitanța corespunzătoare), a semnat contractul de mediere nr. 32/8 noiembrie 2005), moment în care i s-a promis că în maximum 60 de zile va pleca la muncă, în Spania, pentru trei ani de zile. Din cauză că o lăsaseră moartă după ce și-au tras avansul, am început eu să-i bombardez cu telefoanele. Secretara îmi tot spunea să am răbdare, că o să mă caute ei când prind contractul cel mai tare. Dar de atunci au trecut doi ani de zile și eu tot în România muncesc, deși în contract scrie că firma se obligă să-mi găsească de lucru într-un termen de șase luni de zile de la plata avansului. Acum, după tot scandalul ăsta din Italia, m-am răzgândit și chiar nu mai am curaj să plec. Le-am cerut avansul, întâi mi-au spus că mi-l dau peste trei zile (în contract scrie că ei se obligă să-mi restituie avansul sută la sută dacă nu-mi găsesc de lucru la termen). De câteva zile sun, dar nu mi-a mai răspuns nimeni la telefon. Un prieten m-a sfătuit să nu mai insist, că s-ar putea să am necazuri, cum a avut și el, dar cu altă firmă. Am apelat la dumneavoastră ca să mă ajutați să-mi recuperez banii, că de plecat la muncă în altă țară nu mai vreau. Am doi copii acasă și nu vreau să rămână orfani. La felul cum sunt hăituiți acum românii peste tot, mă aștept la orice. Sesizați ITM, dar și Poliția! Cu documentele pe care le aveți din partea acestei firme, respectiv contractul de mediere, chitanțe etc., pe care să le atașați unei reclamații, în care să relatați cum s-a desfășurat relația dumneavoastră cu firma „A&Y”-SRL, prezentați-vă la Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța - Serviciul Relații cu Publicul, care va demara o anchetă în acest caz. În același timp, reprezentanții ITM sunt de părere că trebuie să depuneți o plângere și către Poliție, astfel încât, prin efortul conjugat al celor două instituții, să vă recuperați paguba.