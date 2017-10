"Am o problemă uriaşă cu România"

"Am o problemă uriașă cu România"

Vineri, 30 Mai 2014.

Liderul UKIP (Partidul Independenței Regatului Unit) Nigel Farage a declarat că are o "probelmă uriașă" cu România, alimentând acuzații de rasism adresate formațiunii eurofobe pe care o conduce, relatează postul CNBC în pagina electronică."Nu am probleme cu românii. Am o problemă uriașă cu România", a declarat pentru CNBC Farage, care militează ca Marea Britanie să părăsească Uniunea Europeană (UE).Farage a declarat pentru CNBC că "organizații criminale cunoscute" din România s-au orientat spre Marea Britanie, după ce autoritățile au fost nevoite să le permită intrarea din cauza reglementărilor UE cu privire la libera circulație a persoanelor, bunurilor și serviciilor, scrie realitatea.net.