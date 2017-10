„Am fost batjocoriţi, a fost ca un film de groază!“

Directorul Liceului „Lucian Blaga“ din Tiraspol:

„Am fost batjocoriți, a fost ca un film de groază!“

Ştire online publicată Vineri, 07 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Directorul Liceului „Lucian Blaga” din Tiraspol, Ion Iovcev, contabilul și șoferul instituției, reținuți, miercuri la prânz, de miliția transnistreană, la punctul de intrare în regiune, în timp ce se întorceau de la Chișinău, au fost eliberați. Ion Iovcev a povestit prin ce au trecut el și colegii lui, comparând ziua de miercuri cu un film de groază. „A fost o zi foarte grea, pot să spun că a fost un film de groază. De dimineață ne-am dus să ridicăm salariul profesorilor și angajaților. Am trecut așa-numita vamă transnistreană. Ne-au întrebat dacă avem vreo marfă. Marfă n-aveam, aveam salariul. Trecând peste Nistru, în satul Parcani, ne aștepta Miliția Rutieră. Au verificat întâi actele, iar după aceea am văzut că era un post mobil vamal. După aceea, am fost reținuți cam cinci ore și jumătate. Au făcut procese verbale, ne-au luat salariul, ne-au arestat, ne-au luat telefoanele mobile, aparatul foto”, a declarat Ion Iovcev, pentru RFI. Iovcev a mai spus că el și colegii lui au fost umiliți prin cuvinte și prin comportare. „Am fost umiliți, înjosiți, am fost numiți contrabandiști. Am încercat să sunăm și am fost întrerupți, nu puteam suna din locul acela unde s-a întâmplat. Am refuzat, au vrut să ne pună cătușele, dar după aceea au văzut că stăm pe poziție și ne-au lăsat în pace și au făcut toate procesele verbale acolo, în drum”, a precizat directorul liceului. Ion Iovcev a adăugat că tot ce vorbea cu colegii săi era înregistrat de milițienii transnistreni care i-au reținut. „Loviți nu am fost. Nu puteam să vorbim între noi, pentru că imediat ce vorbeam, venea numaidecât un tânăr, erau vreo doi-trei-patru acolo, care se repartizau. Cum ne schimbam poziția, cum veneau lângă noi și tot ce vorbeam noi înregistrau pe dictafoane. N-am fost loviți, dar umiliți prin cuvinte, prin comportarea lor. Ei s-au așteptat să avem o sumă foarte mare, însă chiar conform legilor lor, prin vama transnistreană se pot trece fără declarație 10.000 de dolari, dar salariile profesorilor erau de 114.000 de lei, asta-i mai puțin de 10.000 de dolari. Noi eram trei persoane, iar ei ne acuză că suntem persoană juridică și că persoana juridică trebuie să facă declarație la vamă”, a mai spus Iovcev.Directorul Liceului „Lucian Blaga” a spus că profesorii sunt foarte indignați și cer susținere din partea conducerii de vârf a Republicii Moldova, a României, a organismelor internaționale.