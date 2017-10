„Am deschis zece procese pentru a-mi dovedi nevinovăţia“

„Am deschis zece procese pentru a-mi dovedi nevinovăția“

Ce poate fi mai umilitor decât să te trezești condamnat chiar dacă nu ai făcut ceva rău vreodată? Lumea să te blameze, să te arate cu degetul, să te transforme într-o infractoare „penală” pentru că niște polițiști, iar apoi niște judecători au fost atât de „profesioniști” încât și-au permis să se joace cu destinul tău?! Bineînțeles că ei nu vor plăti vreodată…, că sunt inamovibili, dar tu? Tu ce vină ai? De ce să plătești? Întrebări la care Roxana Elisabeta Mihai și Elena Mihai, mamă și fiică, nu vor răspunde vreodată. Se spune că Justiția e oarbă… Dovadă stă cazul lor. Ce poate fi mai concludent decât condamnarea unei persoane care, de fapt, nu a fost judecată vreodată?! „Toată lumea îmi întorcea spatele…“ În urmă cu trei ani, la ușa casei Roxanei Elisabeta Mihai (acum de 22 de ani, studentă în anul III la Facultatea de Finanțe Bănci a Universității „Andrei Șaguna”) a venit o adevărată „armată“ de polițiști, pentru a pune un mandat în executare. La vremea aceea, în vârstă de nici 18 ani, tânăra s-a trezit condamnată la plata unei amenzi penale, pentru loviri sau alte violențe, deși nu era ea persoana căutată de justiție. Culmea, se pregătea de examenul de bacalaureat și, apoi, de admiterea la Academia de Poliție. Părinții au rămas șocați când au văzut că polițiștii veniseră să-i ceară socoteală fiicei lor pentru că nu plătise o amendă penală la care fusese condamnată pentru un scandal de cartier. Au apărut discuțiile în familie… Ei au luat-o la întrebări pe fată, încercând să se convingă dacă povestea era reală sau nu. Roxana Elisabeta Mihai a negat totul de la bun început, convinsă fiind că lucrurile se vor rezolva de la sine. Știa că, în realitate, nu era ea cea care comisese acea faptă penală, că nu ea trebuia să plătească. Dar deși părea atât de simplu, lucrurile s-au dovedit a fi mult mai complicate... „Au fost aproape trei ani în care am deschis zece procese în încercarea de a-mi dovedi nevinovăția. E greu să primești o asemenea veste, mai ales când ești convins că ai conștiința curată. Devenisem subiect de persiflări, eram stresată, marginalizată, arătată cu degetul de oamenii din comunitate, mi se întorcea spatele. Cei pe care până nu demult îi consideram prieteni făceau glume pe seama mea. La un moment dat, chiar se credea că eu sunt o infractoare și că acel copil al făptuitoarei (n.r. - adevărata acuzată) ar fi, de fapt, al meu și l-aș fi născut la 11 ani. O prostie judecătorească pentru care eu, fără vină, plăteam“, și-a început povestea Roxana Elisabeta Mihai. Mama: „Toată lumea ne trata ca pe niște cârpe de șters pe jos” Pe de altă parte mama fetei, Elena Mihai, completează: „Deschideam procese după procese, de teamă că ne-ar putea aresta copila. Un judecător, dacă s-ar fi uitat cu atenție ar fi observat eroarea. Am trimis petiții la președintele țării, la CSM, la parchet, la instanțe, multă vreme în zadar… În cele din urmă, dosarul a fost trimis la Parchetul Medgidia. Mă plimbam noaptea prin casă, urlând și căutând soluții. Ajunsesem să ne certăm între noi când vedeam că nu există cale să găsim înțelegere la cei care comiseseră eroarea. Astăzi, nu mai cred în nimic! Toată lumea ne trata ca pe cârpe de șters pe jos, nicăieri nu găseam înțelegere. Probabil au zis că suntem niște fraiere de la Satu Nou și au crezut că nu vom merge mai departe…”. Judecătorul Gîrbă a făcut-o nesimțită (!) Dată fiind condamnarea pe care o suferise, Roxana Elisabeta Mihai nu a mai putut să se înscrie la examenul pentru Academia de Poliție și la școala de șoferi, căci avea cazier. Copila a crezut că toate neplăcerile se vor sfârși după ce, însoțită de adevărata acuzată, a mers în fața judecătorilor să-și caute dreptatea. „Am spus judecătorului Gîrbă, de la Medgidia, că nu ne cunoșteam, iar făptașa și-a recunoscut vina. L-am întrebat pe judecătorul Gîrbă cât mai durează, că mă săturasem, iar acesta m-a făcut nesimțită. Mi-a spus: domnișoară, tu nu ai auzit de bun simț ?! După ce ne-a luat declarații la fiecare, judecătorul Gîrbă mi-a spus că nu mai e necesară prezența mea și că nu mai trebuie să mă prezint în instanță. Cu toate acestea, soluția a fost în defavoarea mea, pe motiv că nu am venit la termenul următor în instanță. Apoi, și judecătorul Iolanda Aida Zlate, dacă ar fi citit, și-ar fi dat seama că un copil de 11 ani nu putea să aibă un copil. Culmea, în tot acest timp, adevărata făptuitoare se amuza pe seama mea. Cred că cei care au greșit în privința mea ar trebui să plătească. Așa ar fi firesc să se întâmple” a declarat tânăra. Roxana Elisabeta Mihai a dat apoi în judecată statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, solicitând 150.000 de lei, cu titlu de daune morale, pentru neajunsurile suferite de pe urma acestei condamnări. Apărată de această dată de avocatul constănțean Sorin Calaigii, fata a obținut, în primă fază, la Tribunalul Constanța, 30.000 de lei, iar recent, la Curtea de Apel, 150.000 de lei. Chiar dacă au câștigat până acum daunele morale cerute, cele două ne-au declarat că nu au încredere în justiție, iar până nu vor vedea, negru pe alb, hotărârea Înaltei Curți de Casație și Justiție (unde urmează să se judece recursul) nu vor crede absolut nimic. Roxana Elisabeta Mihai ne-a declarat că banii pe care-i va obține îi va investi în viitorul ei, nepierzându-și speranța să urmeze, totuși, cursurile Academiei de Poliție.