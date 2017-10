Alocaţiile pentru copiii peste 18 ani se achită în iunie

3

Alocati

Si eu mi-am depus dosarul in septembrie si nici acum nu am primit alocatia. Sunt niste "destepte" la oficiu, atat de "destepte" incat isi ineaca plamani in tigari si cafele ca nu au timp sa aprobe niste harti! asta e Romania! Cu toti "destepti" la putere.

Răspuns la: z

Adăugat de : x, 3 decembrie 2011

a implinit 18ani in aprilie și azi, 03.12.2011, încă nu a primit alocația retroactivă, cu documentație depusă de la începutul anului școlar