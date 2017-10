Alocaţia maidanezilor, mai mare decât cea a copiilor

La Constanța,

Alocația maidanezilor, mai mare decât cea a copiilor

Alocațiile de stat pentru copii, ale micuților din centrele de plasament, indemnizațiile pentru creșterea copilului, stimulentele lunare, alocațiile acordate la nașterea copilului, veniturile minime garantate pentru diferite categorii de persoane vor fi majorate de la 1 ianuarie 2009. În timp ce un copil primește de la stat un leu și jumătate pe zi, unui câine i se alocă, la Constanța, trei lei pe zi. Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, a aprobat majorarea anumitor categorii de prestații sociale. Dacă până acum indemnizația de creștere a copilului era de 600 lei, la propunerea Laviniei Șandru, mamele vor putea beneficia de o indemnizație de 85% din media veniturilor din ultimele 12 luni, pe o perioadă de doi ani, dar nu mai puțin de 600 lei. „În luna decembrie erau 6.000 de beneficiari ai indemnizației pentru creșterea copilului în județul Constanța”, a declarat Mariana Fătu, purtătorul de cuvânt interimar al Agenției Județene pentru Prestații Sociale Constanța (AJPS). Mariana Câmpeanu a declarat că mamele care înregistrează venituri mai mari de 600 de lei trebuie să se adreseze fie AJPS, pentru a depune o cerere pentru recalcularea indemnizației, fie la primării dacă este vorba de cazuri noi. Cererile de recalculare pot fi depuse începând cu data de 15 decembrie. Am întrebat purtătorul de cuvânt dacă mamele trebuie să aducă documentație în plus față de actele depuse deja, însă nu a putut să dea un răspuns clar. „Până nu vedem normele metodologice nu știm nimic”, a fost răspunsul Marianei Fătu. Tot de la 1 ianuarie 2009, mamele vor primi, la nașterea copilului, o alocație de 230 de lei, față de 213 lei cât este în prezent. Alocația se acordă pentru primii patru copii născuți. 3 lei pe zi pentru un câine, 1,33 lei pentru un copil De majorare se bucură și copiii care beneficiază de alocație de stat, dar și tinerii care au împlinit 18 ani și urmează cursuri de învățământ liceal și profesional. Alocațiile de stat pentru copii vor crește de la 40 lei la 42 lei. În timp ce un copil va primi de la stat 42 lei, un câine constănțean primește 90 lei. Adrian Mănăstireanu, reprezentantul SC Alfmob Exim SRL, firma care se ocupă cu gestionarea câinilor fără stăpân, ne-a spus că biobaza cheltuiește trei lei pe zi pentru întreținerea unui maidanez. Dacă împărțim 42 lei la numărul de zile dintr-o lună reiese că suma de bani pentru întreținerea unui copil pe zi este de 1,33 lei, nici măcar la jumătate cât este pentru maidanezi. Începutul noului an va aduce câțiva bănuți în plus și copiilor aflați în centrele de plasament. Cuantumul lunar al alocației copiilor aflați în plasament va crește de la 90 lei la 97 lei. Ministrul Muncii a mai anunțat că, de la 1 ianuarie 2009, va crește și venitul minim garantat pentru anumite categorii. Pentru persoanele singure, venitul minim garantat va crește de la 100 lei la 108 lei. Pentru familiile formate din două sau mai multe persoane, venitul minim garantat va crește cu o valoare cuprinsă între 2 lei și 30 de lei. Guvernul a aprobat și majorarea cuantumului indemnizației lunare și al bugetului personal complementar lunar pentru persoanele adulte cu handicap cu 8%.