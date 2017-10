Alimentele pentru săraci, plătite de UE

Conform estimărilor oficiale, 43 de milioane de persoane din Uniunea Europeană sunt amenințate de sărăcie alimentară, cu alte cuvinte nu își pot permite să aibă, la fiecare două zile, o masă care să conțină carne sau pește. Începând din 1987, la nivelul UE a fost pus în practică un program prin care statele membre pot să distribuie stocurile publice de produse alimentare excedentare sub formă de ajutoare. De-a lungul anilor, stocurile au scăzut, numărul de persoane defavorizate a crescut, iar prețurile alimentelor au sporit. Astfel, sumele cheltuite în cadrul programului au fost majorate și s-a permis cumpărarea de alimente pe piața liberă. În 2006, peste 13 milioane de cetățeni ai UE au beneficiat de programul de ajutor. Comisia Europeană a reacționat la actuala creștere a prețurilor alimentelor și a propus ameliorarea programului de distribuire a hranei. Bugetul alocat de UE ar urma să fie majorat cu două treimi, până la circa 500 de milioane de euro, înce-pând cu 2009, iar gama de produse furnizate ar urma să fie diversificată. Pentru prima oară vor fi incluse fructele, legumele și uleiul de gătit. Conform proiectului propus, începând cu planul pe 2010-2012, programul va fi cofinanțat în proporție de 75% din bugetul UE (85% în zonele de coeziune). În planul pe 2013-2015, cofinanțarea comunitară va fi de 50% (respectiv 75% în regiunile de coeziune). Statele membre sunt libere să decidă dacă doresc sau nu să participe la program. Ajutoarele sunt oferite unei categorii largi de săraci: familii aflate în dificultate, persoane în vârstă lipsite de mijloace suficiente de subzistență, oameni fără locuință, persoane cu handicap, copii în pericol, lucrători săraci, lucrători imigranți și solicitanți de azil. Distribuția alimentelor trebuie să fie gratuită sau la un preț modic. În România, acordarea ajutoarelor alimentare către nevoiași, realizată de cele mai multe ori în parteneriat public – privat, are un caracter electoral. Cei ce dețin puterea locală se folosesc de astfel de programe pentru a câștiga mai multe voturi pe seama mizeriei și suferinței oamenilor. Din mai multe considerente, este necesar ca România să adere la programul inițiat de UE. În primul rând, pentru că se numără printre statele comunitare cu cel mai scăzut nivel de trai și cel mai mare număr de săraci. În al doilea rând, pentru că țara noastră are cea mai înapoiată agricultură și este cea mai grav afectată de creșterea prețurilor alimentelor. În al treilea rând, pentru că acest program îi permite să-și ajute săracii cu bani de la UE. În plus, prin achiziționarea unei mari cantități de produse agro-alimentare în scop umanitar, de pe piața internă, statul va sprijini propria agricultură. Nu în ultimul rând, fiind vorba de cofinanțarea UE și a statului, ajutorarea populației sărace nu va mai putea fi confiscată de politicieni.