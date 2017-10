"Alexis Tsipras nu mai mănâncă, nu mai doarme..."

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul grec, Alexis Tsipras, care a fost nevoit să facă recent compromisuri majore pentru a evita ieșirea țării sale din zona euro, a ajuns să nu mai mănânce și nici să doarmă suficient, a declarat îngrijorată mama sa unei publicații locale, consemnează sâmbătă AFP.'În ultima vreme, Alexis nu mai mănâncă, nu mai doarme, dar nu are de ales, pentru că are o datorie de îndeplinit față de poporul care i-a acordat încrederea', spune mama sa, Aristi Tsipras — în vârstă de 73 de ani — într-un interviu acordat săptămânalului Parapolitika.'Îl văd foarte rar. De la aeroport merge direct la parlament. Nu are timp nici măcar să-și vadă copiii, deci cum ar mai putea să mă vadă și pe mine?', continuă mama sa. Dar 'atunci când vorbim îi spun să facă tot ce poate mai bine pentru țară și să aibă grijă de el, iar el îmi răspunde să nu-mi fac griji, pentru că totul va fi bine', spune ea mai departe, scrie realitatea.net.