Aleşii vechi şi noi îşi etalează averile în Consiliul Judeţean

Aleșii vechi și noi își etalează averile în Consiliul Județean

Ştire online publicată Joi, 31 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

La început de mandat, consilierii județeni, cu unele excepții, au reușit, spre deosebire de cei locali, să își actualizeze declarațiile de avere și de interese. Dacă la liberali și democrați se mai găsesc și ignoranți care fie au uitat, fie nu acordă prea multă atenție acestor detalii, echipa pesedistă și-a depus, in corpore, declarațiile de avere și de interese. Radu Babuș - colecționarul de timbre Directorul RAEDPP, Radu Babuș (PSD), și-a depus declarațiile de avere și de interese în iunie. Vicepreședinte al Organizației Județene a PSD Constanța și președinte al Organizației Tinerilor Social-Democrați din Constanța, Babuș este asociat la o firmă și are un teren intravilan dobândit în 2007 (comuna Crișan, jud. Tulcea) de 1100 m. Acestuia i se adaugă un altul de 1291,87 mp din zona Mamaia-Constanța cumpărat în 2008 împreună cu Petrică Munteanu și din care deține jumătate cotă parte. Nu deține nici un fel de bunuri mobile (autovehicule, tractoare, mașini agricole, iahturi). Pe de altă parte, Babuș este un pasionat al timbrelor ajungând să strângă în perioada 1997-2008 o colecție ce valorează 5000 euro. În plus, acesta deține medalii și decorații în valoare de 3000 de euro, bijuterii aur (1997-2008) de 7000 de euro, precum și tablouri și icoane (1997-2008) în valoare de 5000 de euro. Nu are conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire a căror valoare însumată să depășească 5000 de euro. Când a intrat prima dată în Consiliul Județean, Nicolae Dospi-nescu (PSD), avea un apartament, o casă de locuit, o casă de vacanță, și un spațiu comercial. Se plimba cu o „Mazda” și avea și niște creanțe în valoare de 50.000 de dolari. Mai avea și o societate comercială. În calitate de consilier județean, Dospinescu a mai depus o declarație de avere după primul an de mandat, la prima adăugându-se de data aceasta niște bijuterii moștenite și un cont în bancă. În actualul mandat, acesta deține două case în Eforie Nord și o alta în Constanța. Are bijuterii moște-nite în valoare de 5000 euro, conduce aceeași Mazda, dar a pierdut societatea comercială. Cristian Darie, în top Potrivit declarației de avere din 2004, Cristian Darie avea 197,5 mp teren intravilan în Constanța, 355 mp intravilan la Bușteni, două apartamente în București și unul în Constanța, un autoturism Suzuki, o rulotă, două șalupe de agrement, creanțe de 450.000 euro și era și asociat sau acționar la 4 societăți comerciale. Situația s-a mai schimbat între timp. În ultima declarație din aprilie 2008, el figurează cu 3 ha de teren agricol, 7 ha și alți 9.600 mp reprezentând tot teren agricol. Totodată, este deținătorul unui teren intravilan în comuna Mihail Kogălniceanu, un alt intravilan în stațiunea Mamaia de 1825 mp și încă două de 196 mp, respectiv 525 mp în Constanța. În 2007, a mai dobândit în Agigea un intravilan de 5 ha. Mai are terenuri și în comuna Horia și în comuna Nicolae Bălcescu. În prezent, are același apartament din București, însă două apartamente în Constanța și o casă în comuna Topalu. Și-a deschis în 2006 un depozit în bancă de 6000 euro și un altul, în 2008, de 70.000 de euro. Mai are doar o șalupă fabricată în 1952, o remorcă camping și o barcă cu motor. Bijuteriile dobândite în perioada 1975-2008 ating valoarea de 10.000 euro. La acestea se adaugă un ceas de 15.000 de euro și obiecte decorative și tablouri (1985-2008) în valoare 10.000 euro. Vicepreședintele CJ este asociat la opt societăți comerciale. Ciocoii noi Noii consilieri PSD nu ating același nivel al zestrei cu cei menționați anterior. Ileana Cristina Dumitrache reprezintă un caz care susține foarte bine afirmația de mai sus. Toate rubricile din declarațiile sale sunt marcate cu linii în diferite forme: zigzag sau orizontale. Tatăl său, Ion Dumitrache, aflat la al doilea mandat, deține un teren forestier și agricol de 268,125 ha în județul Dolj, un teren intravilan și fânețe de 9600 ha și 4980 ha în județul Caraș-Severin și un alt in-travilan de 3000 mp în județul Tulcea. Și în județul Constanța, vicepreședintele Organizației Jude-țene Constanța a PSD deține un intravilan de 4714, 42 mp. Mai mult, deține un apartament și o casă în Constanța, o casă în Tulcea și un spațiu comercial în Dolj. Dumitrache este și acționar la trei societăți comerciale și asociat la o alta. Nicolae Cristinel Dragomir, potrivit declarației de avere depuse în luna mai a acestui an, nu deține terenuri. Are doar un apartament (134,76 mp) din 2006 și un autoturism Peugeot. Director al CJC și secretar executiv PSD-Constanța, Cristinel Dragomir are deschise trei conturi în bancă încă din 2004 în valoare de 10.000 lei, 17.000 lei și respectiv 1.700 euro. Nicolae Stelian Fronescu, director al Direcției Piețe și Târguri din cadrul RAEDPP, este asociat la o societate comercială și deține un apartament. Nu are bunuri mobile și nici bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă, colecții de artă și numismatică a căror valoare însumată să depășească 5000 euro. Consilierii PNL, în ritmul melcului Cei care întârzie încă să își depună declarațiile de avere sunt consilierii județeni PNL. Victor Ilie Rădulescu, Mihai Lupu și Viorel Sorin Ciutureanu nu s-au grăbit să își completeze declarațiile. Mai mult, Gabriel Monea nu și-a mai actualizat declarația de avere din iulie 2005 adică din mandatul trecut. Adrian Bratu a adoptat o altă atitudine. Dacă în 2005 avea un apartament și un Opel, acum și-a mai cumpărat un apartament și o casă în Ovidiu, renunțând la mașină. În plus, deține un teren agricol în Năvodari dobândit în 2006 și un teren intravilan în Ovidiu dobândit în 2008. Dintre consilierii proaspăt aleși, cei care au acționat mai rapid au fost Dănuț Antonoaea Zepa și Doina Eufrosina Carp. Vicepreședintele Biroul Politic Municipal PNL Constanța, Dănuț Zepa, este acționar la trei societăți comerciale. Nu are terenuri, deținând un apartament din 1991 și un autoturism. Doina Eufrosina Carp a moștenit de la tatăl său trei terenuri: două intravilane de 2.000 mp, respectiv 1.700 mp și un teren agricol de 5,5 ha. În plus, are și un apartament, o casă în Constanța și un autoturism Renault. Manafu, credință de 15.000 de euro Mihai Petre este singurul consilier pedelist care nu și-a completat declarațiile. Când vine vorba de avere, nici unul dintre pedeliști nu poate rivaliza cu pesediștii. Brânzoi Cristina nu deține decât un autoturism Matiz. Florian Constantin, director general la o societate și asociat la o firmă, deține un intravilan de 982 mp dobândit în 2005, un apartament și un autoturism Toyota. Gelu Adrian Gheorghiță, asociat la două societăți comerciale, deține un teren agricol de 500 mp în Agigea. Fostul director DADL, Ionel Manafu, posedă două apartamente, trei automobile. Mai deține o icoană de aproximativ 15.000 euro. Are două conturi în valoare totală de 24.500 lei și trei depozite bancare în valoare de 80.000 de lei. Iancu Adrian Stavrositu este acționar la două societăți și asociat la o alta. Are un teren agricol de 13 ha în Mihail Kogăl-niceanu și două apartamente și o casă de locuit. La acestea se adaugă și două spații comerciale în Constanța. Corina POPESCU