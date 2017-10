Aleşii locali mangalioţi, în vizorul Institutului pentru Politici Publice

Aleșii locali mangalioți, în vizorul Institutului pentru Politici Publice

Institutul pentru Politici Publice (IPP) și CENTRAS organizează astăzi, începând cu ora 12.00, la Casa de Cultură din Mangalia o dezbatere pe baza rezultatelor raportului de monitorizare a activității consilierilor locali aleși în urma scrutinului din 1 iunie 2008 în municipiul Mangalia. Întâlnirea propusă face parte din proiectul „Ei (ar trebui) să lucreze pentru tine – Învață cum să evaluezi consilierii tăi locali”, implementat de Institutul pentru Politici Publice (IPP) în parteneriat cu CENTRAS și finanțat de „Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe”. Reprezentanții CENTRAS și IPP vor aduce în dezbatere subiecte precum activitatea aleșilor locali pe parcursul mandatului lor pentru a găsi cele mai potrivite soluții în vederea îmbunătățirii relației dintre organizațiile negu-vernamentale și administrația locală. CENTRAS și Institutul pentru Politici Publice și-au propus să fie mult mai prezente la nivel local și regional contribuind la informarea și sprijinirea sectorului asociativ cu privire la modalitățile de influențare a procesului decizional local, dar și în demersul de responsabilizare a administrației publice locale. În timp ce Institutul pentru Politici Publice (IPP) caută să determine o reală transparență în procesul deliberativ local, CENTRAS urmărește dezvoltarea sectorului asociativ din România și recunoașterea sa ca actor principal în viața socială.