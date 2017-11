ALERTĂ MAXIMĂ! A doua zi de poluare critică! Şcolile închise toată săptămâna

ALERTĂ MAXIMĂ! A doua zi de poluare critică! Școlile închise toată săptămâna

Ştire online publicată Miercuri, 08 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

"Din cauza deteriorării calității aerului la New Delhi, nu putem face compromisuri cu sănătatea copiilor. Am dispus închiderea tuturor școlilor din Delhi până duminică", a postat pe Twitter Manish Sisodia, adjunctul ministrului șef al regiunii Delhi.Un gaz gri a pus stăpânire pe megalopolisul cu circa 20 de milioane de locuitori. Pe străzi, unii pietoni au încercat zadarnic să se protejeze de aerul toxic ținând pe față eșarfe sau măști din tifon.Poluarea a pătruns până în stațiile subterane moderne de metrou, galeriile umplându-se și ele de gazul cu aspect de fum.La ora locală 09.00 (03.30 GMT), diferitele contoare plasate în oraș afișau niveluri periculoase de particule ultra-fine (PM 2,5 — cu diametru mai mic de 2,5 microni), între 400 și 700. Organizația Mondială a Sănătății recomandă să nu se depășească 25 în medie pe zi."Când am ajuns la New Delhi în 1984, aerul din oraș era curat. Dar astăzi, când am plecat la ora patru a dimineții la muncă, nu vedeam aproape nimic", a declarat pentru AFP Jeevanand Joshi, un vânzător stradal de ceai."Nu este ceață, este fum și cu siguranță ne îmbolnăvește pe toți", a spus el.În contextul în care Asociația medicală indiană a decretat urgență medicală publică, autoritățile le-au recomandat grupurilor de mare risc precum vârstnicii, cardiacii și astmaticii să dea dovadă de prudență și să evite ieșirile în oraș dimineața și seara, notează DPA.Media locale au informat că nivelul de poluare este de 25 de ori mai mare decât limitele de siguranță internaționale în anumite zone, ceea ce echivalează cu a fuma 50 de țigări pe zi.Situații precum cea de la New Delhi pun sub semnul întrebării durabilitatea modului de viață uman în zone atât de populate. Iar acest lucru se întâmplă în contextul în care amprenta omului asupra planetei este discutată la conferința COP23 privind combaterea încălzirii globale, care se desfășoară în prezent la Bonn.Două milioane de elevi din Delhi au rămas miercuri acasă, școlile primare fiind închise din ordinul autorităților locale. Ulterior, măsură a fost prelungită pentru întreaga săptămână.Episoadele de "smog" sunt recurente în timpul toamnei și al iernii la New Delhi, pe care OMS l-a clasificat în 2014 drept orașul cel mai poluat din lume.