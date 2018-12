Alertă la sediul CNN. Un apel telefonic a anunţat că în clădire sunt 5 bombe

Alertă la sediul CNN. Un apel telefonic a anunțat că în clădire sunt 5 bombe

Birourile din New York ale CNN au fost evacuate joi noaptea după o amenințare cu bombă primită telefonic.Birourile CNN din New York au fost evacuate de poliție joi seara după primirea unui telefon care anunța că cinci bombe au fost ascunse în Time Warner Center Building, perturbând programul de emisie al canalului de televiziune american, a anunțat poliția, relatează Reuters.“Am închis perimetrul la Columbus Circle și am verificat clădirea ”, a declarat detectivul Hubert Reyes. ’În prezent verificăm întreaga clădire″, a precizat el.Traficul de vehicule și de pietoni a fost de asemenea blocat de echipaje de poliție. Apelul a fost făcut în jurul orei locale 22.00.