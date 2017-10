Alertă din cauza unui criminal în serie. A comis deja 13 crime, pe ultima a transmis-o în direct, pe Facebook

Ştire online publicată Luni, 17 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un american care a ucis un bătrân și a transmis crima în direct, pe Facebook, este căutat acum de polițiștii din Cleveland. Într-o altă înregistrare, criminalul spusese că a omorât alte 13 persoane și că va continua să ucidă la întâmplare până când va fi prins."Am cedat. Am ucis 13. Asta am făcut, am ucis 13 oameni și voi continua să omor până când mă vor prinde", spune criminalul, pe numele său Steve Stephens, într-un videoclip. După ce a fost făcută această înregistrare, americanul a oprit mașina lângă un bătrân de 74 de ani care mergea pe trotuar și l-a împușcat, aparent la întâmplare.Autoritățile din Cleveland îi cer suspectului să se predea și îl avertizează că un efectiv impresionant de forțe de ordine, inclusiv agenți FBI, sunt pe urmele lui. Totuși poliția admite că Stephens s-ar putea afla deja pe teritoriul altui stat. "Ceea ce s-a întâmplat astăzi nu are sens. Nu mai este nevoie de alte vărsări de sânge", a spus Calvin Williams, șeful poliției Cleveland.Fiul ultimei victime este șocat de cele întâmplate. "Tata a fost un om bun. Urăsc faptul că nu mai e. Nici nu știu ce o să fac. E ireal. Mă simt de parcă mi s-ar opri inima", a spus acesta.