ALERTĂ DE SECURITATE! Aproape 6 milioane de carduri au fost afectate

personale a 1,2 milioane de persoane, potrivit BBC.







Compania investighează atacul, care a început încă din luna iulie a anului trecut.Dixons Carphone anunță că nu are până acum dovezi că oricare dintre carduri a fost utilizat în mod fraudulos în urma atacului cibernetic.A avut loc „o încercare de a compromite” 5,8 milioane de carduri de credit și de debit, însă doar datele de pe 105.000 de carduri ce nu aveau protecție specială, au fost afectate, transmite compania.Hackerii au încercat să obțină acces la unul dintre sistemele de procesare ale magazinelor Currys PC World și Dixons Travel.Un purtător de cuvânt al Centrului Național pentru Securitate Cibernetică a anunțat că „lucrează împreună cu Dixons Carphone și alte agenții pentru a înțelege cum a afectat acest atac oamenii din Marea Britanie și pentru a oferi consultanță”.Dixons Carphone a fost victima unui alt atac cibernetic în 2015, în urma căruia a fost amendată de Comisia de Informații din Marea Britanie, cu 400.000 de lire sterline. Autoritatea va analiza și acest incident.Potrivit declarațiilor companiei, cele 1,2 milioane de date personale accesate de hackeri erau informații non-financiare, precum nume, adrese și adrese de e-mail.Alex Baldock, executivul Dixons Carphone, transmite că este „extrem de dezamăgit” de breșa de securitate și că „îi pare rău pentru orice supărare provocată”.„Protejarea datelor noastre trebuie să fie în centrul businessului nostru, și am dat greș aici (...) Am luat acțiuni pentru a opri orice acces neautorizat și chiar dacă nu avem dovezi că s-a produs o fraudă ca rezultat al a acestor incidente, luăm această situație drept extrem de importantă”, spune Baldock.Luna trecută, compania a anunțat că va avea o scădere semnificativă a profitului pe anul acesta și că va închide 92 dintre cele peste 700 de magazine Carphone Warehouse.Acțiunile Dixons Carphone se tranzacționau vineri la ora 14.00 la 2,62 dolari per acțiune pe Bursa din Londra, în scădere cu 2,2% de la începutul zilei.