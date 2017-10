Alertă cu bombă, în plin summit G8

Ştire online publicată Miercuri, 09 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Un avion a fost consemnat la sol ieri pe aeroportul din Sapporo, oraș din nordul Japoniei în apropierea căruia are loc summitul G8, după ce un pasager a afirmat că transporta o bombă, relatează AFP. Avionul Boeing 767 al companiei nipone Air Do, care se pregătea să decoleze spre Tokyo, și-a anulat plecarea, după ce un pasager i-a spus unei însoțitoare de bord că are explozibili asupra sa. „În total 215 pasageri și membri ai echipajului au fost evacuați, iar poliția a urcat la bord”, a spus un purtător de cuvânt al companiei. Pasagerul, în vârstă de 70 de ani, a fost arestat, iar, potrivit presei locale, acesta ar fi fost în stare de ebrietate. Aeroportul din Sapporo este cel folosit de avioanele șefilor de state și de guverne din G8 și ai celor 14 țări invitate la summitul din Toyako. Autoritățile nipone au desfășurat 20.000 de polițiști în regiune pentru a împiedica eventuale atentate și incidente, iar aeroportul din Sapporo este supus unor măsuri de securitate draconice.