Aleksandr Lebedev ar vrea să cumpere News of the World

Ştire online publicată Vineri, 22 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Oligarhul rus Aleksandr Lebedev este dispus să cumpere ziarul britanic News of the World, închis din cauza scandalului care afectează imperiul mediatic al lui Rupert Murdoch.„Aș vrea să îl cumpăr, dar nu cred că am buzunarul suficient de plin în prezent. Totuși, dacă reușesc să îmi vând o parte din afaceri, fie din ca-drul Aeroflot, fie din sectorul bancar, atunci aș fi foarte, foarte interesat”, a precizat oligarhul, citat de NewsIn.„Pentru a glumi, aș redenumi ziarul, înlocuind News of the World cu World News”, a subliniat omul de afaceri rus, ce deține deja The Independent și The Evening Standard.Lebedev a adăugat că, dacă va avea posibilitatea, ar vrea să se servească de ziar pentru a atrage atenția opiniei publice asupra corupției și delictelor din lumea oamenilor de afaceri bogați și influenți.