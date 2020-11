Alegeri SUA 2020. Joe Biden preia conducerea şi în statul Pennsylvania

Cele mai noi date după numărători parţiale ale voturilor la alegerile prezidenţiale din SUA arată că Joe Biden, candidatul democrat la Casa Albă, a trecut vineri în faţa preşedintelui Donald Trump şi în statul Pennsylvania, transmite Reuters, citat de Agerpres.







Pennsylvania este al doilea stat dintre cele în care cursa încă nu s-a încheiat unde Trump pierde avansul mic pe care îl mai deţinea. În Georgia, o evoluţie similară se produsese cu câteva ore înainte.







Biden are asigurate până acum 253 de voturi în Colegiul Electoral naţional, în care fiecare stat trimite un număr de reprezentanţi cu mandatul de a vota unul din candidaţi, câştigătorul votului popular în statul respectiv. Trump are doar 214 şi fără cei 20 de electori din Pennsylvania nu mai are şanse să ajungă la totalul de 270 care i-ar asigura realegerea.







Victoria în Pennsylvania l-ar propulsa pe Biden la Casa Albă, presupunând că rezultatele numărătorilor rămân valabile după soluţionarea în justiţie a numeroaselor contestaţii depuse de republicani. Conform ultimelor date, democratul are acum un avans de 5500 de voturi în acest stat.