Alegeri prezidenţiale: O tânără de 37 de ani vrea să îi ia locul lui Trump la Casa Albă

Alegeri prezidențiale: O tânără de 37 de ani vrea să îi ia locul lui Trump la Casa Albă

O tânără democrată din statul american Hawaii, Tulsi Gabbard (37 de ani), care a fost militar de carieră și care a fost criticată pentru că s-a întâlnit cu președintele sirian Bashar Al-Assad în plin război civil, s-a lansat în cursa pentru alegerile prezidențiale din SUA prevăzute să aibă loc în 2020, relatează sâmbătă AFP.Intrată de foarte tânără în politica locală din Hawaii, insulă unde îi place să facă surf, Tulsi Gabbard a fost prima femeie originară din Samoa și primul parlamentar de religie hindusă care ajunge în Camera Reprezentanților a Congresului SUA, unde își are mandatul din 2013. Dacă va fi aleasă în funcția de la Casa Albă, dna Gabbard va fi cel mai tânăr președinte al SUA.''Am decis să mă lansez (în cursa prezidențială) și voi face anunțul formal săptămâna viitoare'', a declarat ea la CNN vineri seara.''Sunt multe motive care m-au determinat să iau această decizie'', a afirmat Tulsi Gabbard, enumerând sistemul de sănătate, reforma din sistemul judiciar și lupta împotriva schimbărilor climatice, cu o chestiune ''principală, cea privind războiul și pacea''.În ianuarie 2017, dna Gabbard a mers la Damasc și Alep, în Siria, cu o misiune de monitorizare, potrivit explicațiilor sale, în scopul de a ajuta la găsirea unei soluții la conflictul sângeros.Ea s-a întâlnit cu Bashar Al-Assad în cursul vizitei, foarte criticată în SUA. ''Nu am avut din start nici o intenție să mă întâlnesc cu Assad, dar când mi s-a propus, am considerat că este important s-o fac'', a declarat ea în acea vreme.Aleasă la vârsta de 21 de ani în adunarea legislativă din Hawai, în 2002 s-a înrolat în Garda Națională din Hawaii și a renunțat la funcția parlamentară pentru a merge voluntar în cursul unei desfășurări de forțe de un an în Irak, în 2005. În 2009, a mers din nou ca voluntar în Orientul Mijlociu. Tulsi Gabbard este în continuare rezervistă a Gărzii Naționale.Candidații se anunță a fi foarte numeroși de partea democrată pentru a încerca să-l înlăture pe republicanul Donald Trump de la Casa Albă în 2020, dar puțini dintre ei și-au confirmat în mod oficial intențiile.Progresista Elizabeth Warren a fost prima personalitate cu greutate care a făcut un pas în acest sens pe 31 decembrie, anunțând că lansează un comitet de sprijin care să-i permită să strângă fonduri și să evalueze șansele sale.