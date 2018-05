Alegeri în Ungaria. Premierul Viktor Orban proclamă victoria Fidesz

Ştire online publicată Marţi, 10 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Partidul de guvernământ Fidesz și-a asigurat o majoritate de două treimi și în viitorul parlament al Ungariei, obținând potrivit rezultatelor preliminare anunțate de autoritatea electorală națională 133 de mandate parlamentare din cele 199, informează agenția Reuters, consultată de Agerpres.Liderul Fidesz, premierul Viktor Orban, și-a asigurat astfel al treilea mandat consecutiv la conducerea guvernului de la Budapesta.„Am câștigat, Ungaria a câștigat o mare victorie”, și-a anunțat Orban susținătorii adunați în număr mare în apropiere de Dunăre, la Budapesta. „Am lăsat în urmă o mare bătălie, am obținut o victorie crucială, avem șansa de a apăra Ungaria”, a declarat politicianul naționalist de dreapta.Premierul le-a mulțumit liderilor din Polonia care l-au susținut, iar primele felicitări pentru victorie le-a primit de la Marine Le Pen, președinta Frontului Național din Franța, de extremă dreaptă.După numărarea a 93% din voturi, pe locul al doilea în alegeri s-a plasat Jobbik, care va ocupa 26 de locuri în viitorul parlament ungar, iar pe locul al treilea Partidul Socialist, cu 20.v v vGabor Vona, liderul partidului naționalist Jobbik, și-a anunțat demisia în urma rezultatului alegerilor parlamentare desfășurate în Ungaria.„Obiectivul Jobbik, de a câștiga alegerile și de a forța o schimbare în guvern, nu a fost atins”, a declarat Vona. „Fidesz a câștigat. A câștigat din nou”, a recunoscut el, într-o conferință de presă. „Îmi prezint demisia. Consiliul Jobbik va planifica viitoarele obiective. Ne-ar fi plăcut ca prezența mare la vot să ducă la un alt rezultat, dar așa a decis poporul”, a mai spus liderul naționalist.Și conducerea Partidului Socialist din Ungaria a demisionat după victoria formațiunii de guvernământ Fidesz.„Ne considerăm răspunzători de ceea ce s-a întâmplat, am recunoscut decizia alegătorilor”, le-a declarat susținătorilor și ziariștilor liderul socialist Gyula Molnar.