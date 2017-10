Alegeri în Marea Britanie. David Cameron, victorios

Ştire online publicată Vineri, 08 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Presa britanică, majoritar de dreapta, a salutat victoria premierului David Cameron, al cărui partid conservator este creditat cu 316 locuri în parlament, mult în fața laburiștilor, potrivit unui sondaj realizat la ieșirea de la urne, informează AFP."Acum, oferă-ne și un vot pe marginea UE", titra pe prima pagină Daily Express, cu referire la promisiunea lui David Cameron de a organiza până la sfârșitul lui 2017, în cazul în care va fi reales, un referendum cu privire la menținerea sau ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană."Cameron va rămâne la putere, potrivit sondajelor la ieșirea de la urne", nota, sobru, cotidianul conservator The Daily Telegraph, deasupra unei fotografii cu premierul zâmbitor.Aceeași abordare din partea Daily Mail și Times, primul exprimându-și mulțumirea în legătură cu un Cameron "revenit pe 10 Downing Street", în timp cel al doilea titra factual: "Conservatorii sunt în frunte", cu o fotografie a lui Cameron și soția sa, la ieșirea de la urne.Tabloidul The Sun, cel mai citit din Marea Britanie, a ales o fotografie a cuplului Cameron la ieșirea de la urne, cu subtitlul "Swinging the Blues", joc de cuvinte ce se referă la culoarea albastră a conservatorilor și la faptul că, în final, aceștia au condus în aceste alegeri.Conform Agerpres, la scurt timp după câștigarea mandatului său de parlamentar în circumscripția Oxfordshire, liderul conservatorilor britanici și-a exprimat speranța că va forma noul guvern în câteva zile. El a adăugat că noaptea de joi spre vineri a fost una ''foarte solidă'' pentru Partidul Conservator, dar a precizat că este prematur de spus ce fel de rezultate vor avea aceste alegeri.