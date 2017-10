„Alcoolul e ca o iubită. Cei din jur îţi spun că e rea, dar tu nu-i crezi. Eşti orbit de dragoste”

Confesiunea unui alcoolic:

„Alcoolul e ca o iubită. Cei din jur îți spun că e rea, dar tu nu-i crezi. Ești orbit de dragoste”

„Mă numesc Daniel și sunt alcoolic. Am ajuns aici pentru că nu am conștientizat la timp pericolul. Am început să beau la 20 de ani. În primii zece ani, am reușit să mă controlez, dar apoi am pierdut controlul. Chiar dacă nu mai beau de un an, voi rămâne toată viața un alcoolic. Dacă aș mai bea un pahar, aș lua-o de la capăt, sunt sigur. Știu nenumărate exemple de recăderi”. Așa își începe povestea cel care a avut inițiativa întemeierii Grupului Alcoolicilor Anonimi, la Constanța. E tânăr. La prima vedere, nici prin cap nu-ți trece că are sau a avut vreo problemă. Știe cum să-și aleagă cuvintele atunci când vorbește. Daniel a început să bea când avea 20 de ani. Din teribilism. Alcoolul părea un camarad inofensiv. Nu-și închipuia că, vreodată, vor ajunge să lege o legătură afectivă strânsă. Și nici că alcoolul va încerca să-i ia totul. „Ajunsesem să beau, în fiecare zi, un litru de tărie” Acum are 34 de ani, nu mai bea și vrea să-i ajute și pe alții să scape de povara alcoolului. Povestea lui este, probabil, povestea multor români. Ne vorbește despre efectele alcoolului. „La 20 de ani, bei din teribilism. Poți să agăți fetele mai ușor, alcoolul te face să te simți bine. Mai târziu, constați că îți place efectul produs de alcool, pentru că reușește să te scoată din realitate”, mărturisește Daniel. A crezut că alcoolul îi este prieten, până când, într-o zi, și-a dat seama că poate pierde totul. „Nu mai eram eu, devenisem agresiv, cicălitor, mă transformasem. Alcoolicul crede că toată lumea îi este împotrivă, tocmai de aceea, în timp, devine un singuratic. Ajunsesem să beau, în fiecare zi, un litru de tărie. Devenisem deja dependent fizic. Dacă nu beam, simțeam o durere fizică, că lipsește ceva din rutina zilnică. Cel mai grav era că eu nu conștientizam ce mi se întâmplă”, își continuă confesiunea Daniel. Pentru ceilalți, părea un om normal. Colegii de serviciu nu știau că bea. Nici măcar părinții. Pentru că, pentru el, alcoolismul era o stare de fapt. Era rutina zilnică, deși îi construia o altă identitate. Nu mai era lucid. „Chiar dacă n-ai băut două zile, nu vezi lucrurile așa cum trebuie. Cea mai mare mizerie sufletească este în sufletul unui alcoolic, iar cel mai grav lucru este negarea. Pe alcoolic nimeni nu îl poate convinge că nu face bine. E ca o iubită. Cei din jur îți spun că e rea, dar tu nu-i crezi. Ești orbit de dragostea pentru ea. Numai când ajungi la fundul sacului, îți dai seama că trebuie să faci ceva. Pe mine iminența divorțului m-a făcut să-mi dau seama că am o problemă gravă”, își continuă povestea Daniel. Trei săptămâni la dezintoxicare A mers la medic. A primit o trimitere și a ajuns la Spitalul Clinic de Psihiatrie Alexandru Obregia, din Capitală, pentru dezintoxicare. A stat internat trei săptămâni, timp în care a primit medicamente care să diminueze efectele sevrajului. „Nu mi-a fost rău fizic, dar psihic nu m-a ajutat cu nimic. Nu se ocupă nimeni de consilierea psihologică a alcoolicilor”. Simțind nevoia să vorbească despre problema lui, a ajuns la Grupul Alcoolicilor Anonimi din București. Acolo a aflat fel și fel de povești. Unele foarte asemănătoare cu a lui. A mers și la Piatra Neamț, într-o astfel de comunitate a alcoolicilor. Apoi, i-a venit ideea să înființeze un astfel de grup la Constanța. La început, Grupul Alcoolicilor Anonimi din Constanța a avut trei membri. Acum are cinci, dar nu toți participă constant la întâlniri. Sunt tineri. Au 30 – 40 de ani. Până acum, nu s-au arătat prea multe persoane interesate. Poate că mulți nu conștientizează, deși alcoolismul este o problemă gravă. Bolile nu-i sperie. Și nici medicii care-i amenință că vor muri de tineri dacă nu se opresc din băut. „Lor le este ușor să-ți spună «Nu mai bea, că ai să te îmbolnăvești!», dar nu te ajută cu nimic. Asta îți poate spune oricine. Societatea nu face nimic pentru a-i ajuta pe alcoolici. Îi percepe ca fiind cei care cad prin șanțuri. Percepția e greșită. Alcoolismul poate afecta pe oricine. Nu contează că ai făcut trei facultăți, că ai trei vile sau cinci mașini, nu contează!”, spune Daniel. Grupul Alcoolicilor Anonimi te ajută să te ajuți singur. Sub acest îndemn au loc întâlnirile. „Mulți se așteaptă ca, dacă vin aici, totul se rezolvă de la sine. Dacă nu are loc o schimbare în comportamentul tău, ceilalți n-au ce face pentru tine”, mărturisește Daniel. Grupul Alcoolicilor Anonimi, la Constanța În fiecare miercuri, de la ora 18.00, își dau întâlnire la Centrul Antidrog, de pe Aleea Mimozelor, nr. 4, din Constanța. Fiecare se confesează public. Alcoolicul anonim are de urmat 12 pași. Un fel de lege supremă pe care, dacă nu o respecți, nu vei reuși. Admiți că ai o problemă, îți recunoști greșelile, își faci un inventar moral. Încerci să te schimbi. Sunt doar câteva dintre cele 12 reguli care guvernează Grupul Alcoolicilor Anonimi. Întâlnirile durează o oră. De fiecare dată, este propusă o temă, în jurul căreia se discută. Fiecare își spune părerea, fiecare se confesează. Poveștile lor sunt asemănătoare, dar atât de diferite! Discută liber. Toată lumea are de câștigat. Chiar și cei care au ceva vreme de când nu mai beau și sunt, parțial, vindecați. Întâlnirile îi ajută să-și amintească în ce situație dramatică s-au aflat la începutul „luptei” și îi motivează să meargă mai departe. Să lupte cu tentațiile. Să lupte cu alcoolul. Au venit și femei care s-au arătat interesate de o experiență de acest gen. „E o atmosferă foarte plăcută pe care am întâlnit-o în foarte puține lucruri. Alcoolicii Anonimi știu să-și dea un sfat unul altuia, să se ajute foarte mult. Discută orice, chiar și despre fotbal”, continuă povestea interlocutorul nostru. Pe Daniel această experiența numită „Alcoolicii Anonimi” l-a ajutat foarte mult. Acum duce o viață normală. Soția a revenit asupra deciziei de a divorța, iar acum sunt împreună. Daniel nu mai bea de un an de zile. E un om normal. Dar știe că războiul cu alcoolul nu a luat sfârșit. Va dura toată viața. Pentru că un singur pahar l-ar putea face să cadă, din nou, în prăpastie. La nivelul județului Constanța, consumul de alcool este o problemă destul de gravă, mai ales dacă luăm în considerare cercetările efectuate. Un studiu realizat de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog în liceele și școlile de arte și meserii din Constanța a evidențiat că 81,4% dintre persoanele interogate au declarat că obișnuiesc să consume alcool. Dintre aceștia, 18,6% au precizat că beau alcool în fiecare săptămână, iar 3,3% - zilnic. De asemenea, unul din doi elevi a ajuns, de-a lungul vieții, la starea de beție, iar 63% au considerat că pot preveni dependența. Studiul a fost efectuat pe un eșantion de 1.000 de elevi.