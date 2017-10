Al-Qaida SE EXTINDE!

Ştire online publicată Vineri, 05 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Liderul rețelei Al-Qaida Ayman al-Zawahiri anunță într-o înregistrare video difuzată miercuri crearea unei noi filiale a mișcării islamiste radicale pe subcontinentul indian, relatează AFP.În înregistrare, al-Zawahiri afirmă că filiala va lupta pentru reînființarea unui califat - un teritoriu aflat sub autoritatea unui calif, succesorul profetului Mahomed - în Myanmar, Bangladesh și anumite părți ale Indiei, a anunțat centrul american de supraveghere a site-urilor islamiste SITE.Noua filială este denumită în engleză "Qaedat al-Jihad in the Indian Subcontinent" ("Al-Qaida în Război Sfânt pe subcontinentul indian"), scrie Mediafax.