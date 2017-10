Al-Qaida pregăteşte noi atentate

Al-Qaida pregătește noi atentate

Sâmbătă, 18 Iunie 2011

Un site care are legături cu al-Qaida a postat o potențială listă cu ținte, care include numele și fotografiile mai multor oficiali politici americani și lideri din domeniul comercial, cerându-le teroriștilor să îi atace în propriile lor case, relatează NBC New York în pagina electronică.FBI a trimis un buletin de informații către agențiile respon-sabile cu aplicarea legii, averti-zând că această nouă amenințare, deși nu constituie un complot specific, este foarte detaliată. Bule-tinul precizează că lista include lideri „din Guvern, industrie și media”. FBI i-a notificat pe cei care sunt nominalizați.Lista include companii de pe Wall Street, lideri politici, din cadrul institutelor de reflecție și contractanți care lucrează cu armata. Site-ul conține 40 de nume, dintre care 26 au fotografii atașate, și cere postarea adreselor de domiciliu. Un jihadist a cerut să le fie trimise colete-capcană la adresele prezentate.În opinia FBI, această listă este cea mai detaliată amenințare postată pe Internet în legătură cu al-Qaida, după eliminarea lui Osama ben Laden.Lista a fost discutată și pe un forum care are legături cu al-Qaida, existând temeri că un individ ar putea încerca să folosească informațiile pentru un complot.Buletinul FBI precizează că „nu se știe dacă amenințarea va progresa dincolo de aceste forumuri de discuții”, adăugând că al-Qaida și susținătorii săi sunt cunoscuți pentru amenințările pe Internet fără rezultate