AIE nu oferă comuniştilor niciuna dintre cele trei funcţii principale în stat

AIE nu oferă comuniștilor niciuna dintre cele trei funcții principale în stat

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Alianța pentru Integrare Euro-peană (AIE) nu va oferi niciuna dintre principalele trei funcții în stat comuniștilor sau Alianței Moldova Noastră (AMN), membră a coaliției, a anunțat liderul Par-tidului Democrat, Mihai Ghimpu, citat de „Jurnal de Chișinău”. Liderii AIE urmau să se întrunească și vineri, pentru a definitiva organigrama instituțiilor de stat. Potrivit lor, rezultatul acestor consultări va fi făcut public înainte de prima ședință a Parlamentului, convocată în 28 august. Anterior, deputatul comunist Vladimir Țurcan a declarat că PCRM are dreptul moral la cel puțin una din funcțiile de vârf din stat. Dar liderii AIE au precizat că nu vor discuta aceste funcții cu comu-niștii, pentru că astfel s-ar forma o coaliție largă cu PCRM, pe care aceștia nu și-o doresc. „Haideți să ne amintim cum a venit Voronin după alegerile din 5 aprilie să discute cu noi. Ne-au propus vreo funcție? Ne-au spus că trebuie să votăm și atât. Acum este invers. Faptul că nu avem voturi necesare pentru alegerea președintelui, nu înseamnă că noi trebuie să le oferim funcții. Poate ne trezim într-o bună zi că le vor pe toate trei”, a declarat Mihai Ghimpu. Și liderul PLDM, Vlad Filat, și cel al AMN, Serafim Urecheanu, au declarat de repetate ori că de dialog are nevoie mai mult PCRM. Dialogul AIE și PCRM este necesar în condițiile în care coaliția democratică din noul parlament, cu 53 de mandate, mai are nevoie de 8 voturi pentru alegerea președintelui țării.