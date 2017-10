Ahmadinejad: Armele nucleare aparţin secolului trecut

Ahmadinejad: Armele nucleare aparțin secolului trecut

Ştire online publicată Marţi, 16 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Armele nucleare sunt un lucru ce aparține secolului trecut și trebuie să fie lăsate în trecut, a spus președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad într-o decla-rație pentru o televiziune rusă, acordată înainte de vizita la Teheran a secretarului Consiliului rus de Securitate, Nikolai Patrușev.„Armele nucleare aparțin secolului trecut. Dacă o țară încearcă să creeze o bombă atomică, e doar o pierdere de timp și de resurse”, a declarat Ahmadinejad, citat de NewsIn.Occidentul și în special Statele Unite suspectează Iranul că încearcă să-și procure arme nucleare.Iranul susține însă că nu are niciun fel de intenții de a dezvolta astfel de arme, iar programul său nuclear este pașnic, vizând strict scopuri energetice.Rusia, care colaborează cu Teheranul în domeniul nuclear, încearcă să medieze o reluare a negocierilor între Iran și puterile occidentale pe tema programului nuclear al Iranului.Președintele Ahmadinejad a mai declarat în interviul pentru Russia Today că prima uzină nucleară a Iranului, cea de la Bushehr, va fi deplin operațională până la sfârșitul acestui an. Iranul nu are niciun dezacord cu partea rusă, Rosatom, în ceea ce privește finanțarea proiectului și nu vor fi întârzieri în lansarea uzinei, a dat asigurări Ahmadinejad, citat de RIA Novosti.Potrivit unui acord bilateral, aprobat de Agenția Internațională pentru Energie Atomică, inițial, Rusia va fi operatorul uzinei și îi va furniza combustibil, iar în următorii doi-trei ani va repatria și combusitibilul uzat.