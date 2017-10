Agenţii economici refuză să angajeze persoanele trecute de 35 de ani

Agenții economici refuză să angajeze persoanele trecute de 35 de ani

Angajatorii își doresc, pentru posturile vacante, persoane cât mai tinere și fără pic de pregătire // Discriminarea candidaților pe criterii de vârstă se pedepsește cu amendă între 400-4.000 de lei La 35 de ani ești prea „bătrân” pentru a mai putea vinde kebab, iar dacă ai 42 de ani și vrei să lucrezi ca ospătar, ești respins din start. Vârsta atârnă ca o povară pe umerii tăi. Nu contează experiența, studiile de specialitate. Nu ți se dă nicio șansă. Conform Ordonanței 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, persoanele fizice sau juridice care scot la concurs locuri de muncă nu trebuie să facă niciun fel de discriminare la adresa altor persoane, indiferent de categoria socială căreia aparțin, de sex sau de vârstă. Amenzile pentru discriminare sunt între 400-4.000 de lei. Dar, dacă nu există reclamații, nici legea nu-i pedepsește pe cei care joacă după propriile reguli și nu mai țin cont de pregătirea și de experiența persoanei pe care o resping, singurele criterii care ar putea să mai facă diferența între profesioniști și pierde-vară. Curioși să aflăm ce loc de muncă îți mai poți găsi acum în oraș, am sunat la diferiți angajatori, care și-au publicat anunțurile în ziar. Unul dintre răspunsuri a fost chiar tranșant. Un fast-food, care se va deschide peste o săptămână lângă Hotel Dobrogea, era în căutare de personal. După cum a reieșit din discuția cu persoana de contact, candidatul ideal trebuia să aibă 21-22 de ani. Dacă aveai 35 de ani, spre exemplu, erai considerat prea în vârstă pentru a putea lucra într-un fast-food. Chiar dacă aveai experiență în comerț, aceasta pălea în fața vârstei fragede și a atuurilor fizice ale altor candidați, după cum ne-a lămurit, telefonic, reprezentantul firmei respective. „35 de ani e cam mult, noi căutăm persoane tinere și care să fie… plăcute. Nu știu dacă nu cumva sunteți cam în vârstă ca să vă descurcați”, se justifica interlocutorul nostru. Angajatorii caută fete cu cât mai puțină experiență De multe ori, angajatorii oferă prea puține locuri de muncă accesibile tuturor categoriilor de vârstă, astfel că persoanele între 35-45 de ani sunt refuzate fără măcar să conteze dacă au muncit o viață în același domeniu. Emilia Bogdăneanu are 42 de ani. După ce societatea la care a lucrat a dat faliment, ea a fost nevoită să caute în lung și-n lat un loc de muncă pe care și-l dorește și care i-ar oferi șansa de a trăi mai bine. Nimeni nu i-a dat nicio șansă, pe motiv că a depășit de mult timp vârsta la care s-ar fi putut angaja ca ospătar într-un restaurant din oraș. Are cursuri de specialitate, aproape 20 de ani experiență, însă pierde întotdeauna în fața fetelor mai tinere și fără pic de experiență, angajate pe posturi foarte bune, care nu au mai pus mâna în viața lor pe o tavă de pahare sau nu știu nici măcar cum se așează corect tacâmurile. „Ei vor fete cât mai tinere și nu contează dacă nu au mai lucrat în viața lor într-un restaurant. Ei spun că oricine poate să învețe și că nu sunt siguri că o persoană trecută de 40 de ani mai poate munci la fel de eficient”, ne-a povestit Emilia. Preferă să aleagă singuri Conform datelor furnizate de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Constanța, în acest an, 2.111 persoane cu vârsta cuprinsă între 35-45 de ani și-au găsit un loc de muncă, iar domeniul cel mai vânat a fost turismul, pentru care au optat 74,5% dintre candidați. Din păcate, numărul angajatorilor care colaborează cu AJOFM în domeniul recrutării persoanelor potrivite pentru posturile puse la bătaie este mic, în comparație cu totalul locurilor de muncă disponibile la nivelul județului. „Agenția a reușit să încadreze 7.622 de persoane, însă numărul total al celor care își caută un loc de muncă este mult mai mare. Din păcate, nu toți angajatorii care doresc persoane competente apelează la noi și preferă să angajeze agenții particulare de recrutare, care funcționează pe propriile criterii”, ne-a spus Lucian Anghel, inspector principal în cadrul AJOFM. Numărul șomerilor scade vara Din cauza refuzurilor angajatorilor care scot la concurs posturi permanente, majoritatea persoanelor se îndreaptă către locuri de muncă sezoniere. „Pe timpul verii, sunt disponibile mai multe locuri de muncă, iar oamenii care nu reușesc să-și găsească de muncă în domeniul de activitate pe care l-au practicat anterior disponibilizării se îndreaptă către aceste posibilități, chiar dacă asta înseamnă că muncesc doar câteva luni pe an. În turism, sezonul trecut, și-au găsit de muncă majoritatea persoanelor care au apelat la noi“, a mai adăugat Lucian Anghel. Angajatorii care discriminează o persoană sunt, conform legii, pasibili de amendă de la 400 la 4.000 de lei, însă, ca în cazul Emiliei, percep refuzul angajatorilor ca pe o ofensă personală, fără să se gândească la faptul că ei nu au voie să angajeze exclusiv pe criterii gen „20 de ani și arăt bine”. Toate persoanele care se simt discriminate pot sesiza atât Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, cât și instanțele de judecată.