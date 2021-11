Agenţia pentru siguranţa alimentară a UE au aprobat lăcustele pentru consum

Aprobarea a venit după ce o formă cu sediul în Olanda a cerut permisiunea de a-şi vinde produsele din lăcuste în Europa.Potrivit Antena3.ro Autoritatea Europeană de Reglementare Alimentară, care a aprobat lăcustele migratoare ca fiind apte pentru consumul uman, a declarat că insectele vor fi comercializate ca gustare sau ca ingredient alimentar, fie sub formă uscată sau congelată, cu aripile şi picioarele îndepărtate, fie sub formă de pulbere, potrivit NewsBreak.Lăcustele migratoare, cunoscute sub denumirea ştiinţifică de Locusta migratoria, fac parte de mult timp din alimentaţia unor locuitori din Zambia, Camerun, Botswana şi alte câteva ţări din Africa Centrală şi de Sud, precum şi din unele ţări din Asia de Sud-Est, cum ar fi Thailanda şi Filipine.