Agenţia Europeană a Medicamentului a demarat evaluarea continuă pentru medicamentul Evusheld, dezvoltat de AstraZeneca pentru prevenirea COVID-19

Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) a demarat evaluarea continuă a medicamentului EvuSheld, o combinaţie de doi anticorpi monoclonali, dezvoltat de AstraZeneca AB pentru prevenirea infecţiei cu COVID-19 la adulţi. Agenţia Europeană a Medicamentului, prin Comitetul pentru Medicamente de Uz Uman (Committee for Medicinal Products for Human Use - CHMP) a început procesul de evaluare continuă a datelor pentru medicamentul Evusheld. Cunoscut şi sub numele de AZD7442, Evusheld este o combinaţie de doi anticorpi monoclonali, dezvoltat de AstraZeneca pentru infecţia cu COVID-19 la persoanele adulte. Decizia EMA s-a bazat pe rezultatele preliminare ale unor studii clinice care au arătat că medicamentul Evusheld poate proteja organismul uman împotriva bolii COVID-19. Procesul de evaluare continuă se va desfăşura până când EMA va obţine suficiente dovezi astfel încât compania AstraZeneca să poată depune o cerere oficială de autoriza de punere pe piaţă a medicamentului. EMA va evalua conformitatea medicamentului Evusheld cu ghidurile uzuale de eficacitate, siguranţi şi calitate din Uniunea Europeană, notează Agenţia pe site-ul oficial ema.europa.eu.