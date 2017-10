Agenţia de pariuri sportive „Wettpunkt” îşi înşeală clienţii cu oferte tipărite greşit

A pariat, a câștigat, dar banii nu i-a luat

Agenția de pariuri sportive „Wettpunkt” își înșeală clienții cu oferte tipărite greșit

Reprezentanții Agenției de pariuri sportive „ Wettpunkt” au intrat în atenția polițiștilor și procurorilor după ce un constănțean a depus plângere penală că a fost înșelat pentru că nu i s-au plătit câștigurile, în valoare de aproximativ 11.000 de lei, pe biletele pariate în timpul Campionatului European de Fotbal. Oamenii legii au întocmit dosar penal pentru înșelăciune și au demarat primele cercetări în cazul de față. În cursul zilelor de 5 și 6 iunie, Mihai Mate, din Constanța, s-a dus la sediul firmei situată pe strada Ștefan Mihăileanu și a studiat oferta specială Euro Game Euro 2008 a firmei „Wettpunkt”. Pentru că aceasta i s-a părut atractivă, el a plătit diferite sume de bani, conform prețurilor și cotelor de pariuri stabilite, mizând pe „cea mai bună echipă din grupă” și „cea mai slabă echipă din grupă” așa cum erau menționate în oferta respectivă. Cu toate că Mihai Mate a mizat pe Spania și Portugalia ca fiind cele mai bune echipe din grupe, care, de altfel, au și câștigat, angajații agenției de pariuri au refuzat să-i plătească. La fel au procedat și în cazul celorlaltor bilete, unde constănțeanul a mizat pe Polonia, Franța și Cehia ca fiind cele mai slabe echipe din grupe și unde pariorul a câștigat. Concret, pe baza biletelor câștigătoare, Mihai Mate ar avea de încasat suma de 3.720 lei, însă cei de la „Wettpunk” refuză plata, pe motiv că a fost o eroare de tipărire a ofertelor. Cu alte cuvinte, o greșeală a celor de la firmă. Chiar și așa, ea a fost sesizată după ce s-au încasat sumele plătite de Mihai Mate și după ce s-au emis biletele către acesta. Nu numai că am putea spune că „greșelile se plătesc”, dar chiar și regulile de pariere promovează principiul „biletul vorbește” și, în consecință, Mihai Mate ar fi trebuit să-și încaseze banii. Cu toate aces-tea, reprezentanții firmei, care se laudă pe site-ul agenției că „succesul nostru se bazează pe seriozitate”, i-au întors spatele clientului lor. Tertipuri pentru a scăpa de plata câștigurilor Deși s-a lovit de neprofesiona-lismul celor de la „Wettpunkt”, Mihai Mate a continuat să joace la pariuri sportive la aceeași agenție. La data de 19 iunie, el a studiat o altă ofertă și a jucat patru bilete, pentru varianta „câte goluri se marchează în finală”, așa cum apărea în oferta casei de pariuri. El a mizat pentru codul 2946 în care pentru 1-10 goluri era oferită cota de 100,00. Finala Campionatului European de Fotbal EURO 2008 s-a încheiat cu scorul de 1-0, astfel încât numărul golurilor se încadrează în miza lui Mate, iar cele patru bilete jucate sunt câștigătoare, el având de încasat suma de 8.000 de lei. Cu toate acestea, în momentul în care s-a prezentat să-și încaseze banii, Mihai Mate a fost, din nou, refuzat pe motiv că… oferta a fost greșit tipărită. Pus în fața acestei situații pentru a doua oară, el s-a adresat firmei „Wettpunkt” din București, unde este sediul central al Agenției, însă nu a primit niciun răspuns, motiv pentru care s-a adresat autorităților. În altă ordine de idei, din câte se pare, reprezentanții firmei vor să se folosească de diverse tertipuri pentru a scăpa de plata câștigului. Și asta pentru că, la punctul 10 al regulilor de pariere se menționează: „câștigurile care nu sunt încasate în decurs de 90 de zile, își pierd valabilitatea, chiar dacă pariorul (în cazul de față, Mihai Mate) nu are nicio vină pentru întârzierea respectivă”. Și cum până la împlinirea celor 90 de zile nu mai este mult, este de înțeles atitudinea unei firme cu pretenții, așa cum se consideră „Wettpunkt”. Varianta bărbatului este confirmată și de anchetatori, care, în timpul verificărilor, au primit de la reprezentanții firmei același răspuns, și anume că ofertele au fost tipărite greșit. Am încercat și noi să luăm legătura cu reprezentanții firmei, dar nu au răspuns la telefon. Pe de altă parte, acestea nu sunt singurele nereguli care există la Agenția de Pariuri „Wettpunkt”, însă asupra lor vom reveni în următoarele numere ale cotidianului nostru. De asemenea, dacă există per-soane care au întâmpinat aceleași probleme, sunt așteptate la redacție cu documente doveditoare.