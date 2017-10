Află locurile din lume în care pentru femei violul este o datorie!

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Afganistanul este in topul listei, iar India se afla pe al patrulea loc, in ciuda progresului economic, social si cultural pe care il inregistreaza aceasta tara in ultimii ani.Afganistanul este cunoscut drept statul in care femeia nu are niciun drept. Una din 11 femei este condamnata la moarte inca de la nastere, 87 la suta din populatia feminina a tarii este analfabeta. In Afganistan femeile sunt batute ca niste animale, sunt ucise fara motiv, iar 80 la suta dintre fete n-au dreptul nici macar sa traiasca sentimentul de iubire pentru ca sunt obligate sa se casatoreasca.Congo a fost inclusa pe aceasta lista din cauza nivelului ridicat de violenta sexuala. Aici, pentru femei violul e ca o datorie. Sunt abuzate sexual aproximativ 400.000 de femei anual, iar agresorii nu sunt niciodata pedepsiti.Anual, in Pakistan sunt ucise peste 1.000 de femei in numele onoarei. Ca si in Afganistan, aici femeile sunt agresate, violate si nu pot spune nimanui asta, pentru ca nimeni nu le apara drepturile. Mai mult, aici femeile nici dreptul la ingrijire medicala nu il au si multe din ele nasc singure acasa.In India si Somalia femeile sunt victime ale unor abuzuri incredibile si nici aici nu au drepturi egale cu barbatii cand vine vorba de ingrijiri medicale. In aceste tari femeile sunt batute in strada si extrem de rar cineva intervine sa le salveze.